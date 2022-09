Operațiunea "London Bridge is down" - Ce se întâmplă imediat după decesul reginei Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a decedat iar membrii familiei regale au fost chemați de urgență la Castelul Balmoral, din Scoția, acolo unde se află în prezent trupul reginei. La 96 de ani, regina Elisabeta a avut, în ultima vreme mai multe probleme de sănătate.

Decesul celui mai longeviv monarh din istorie însemnă o desfășurare de forțe nemaivăzută. Întreaga operațiune poartă numele de cod "London Bridge is down" (Podul Londrei a căzut), iar ziua mortii reginei e numită Ziua D. Vor urma 10 zile de ceremonii și doliu în toate cele 51 de țări ale Commonwealth of Nations, în care regina este șeful statului.

London Bridge is down - primele ore după moartea reginei

Primul înștiințat este secretarul privat al Reginei (el nu face parte nici din Familia Regală, nici din echipa medicală). Apoi, secretarul privat ia legătura cu Primul Ministru, iar membrii Civil Service transmit expresia „London Bridge is down" folosind linii telefonice securizate. Ziua morții Reginei e desemnată „Ziua D" (D-Day). Fiecare zi de după aceasta va fi desemnată ziua „D+x", adică „D+1", „D+2", „D+3", ș.a.m.d. Familia Regală trimite apoi o notificare oficială prin care va informa publicul de cele întâmplate.

Conform documentelor, mesajul care va fi primit de miniștri ar urma să arate în felul următor: „Tocmai am fost informați de moartea Majestății Sale, Regina". Centrul de Răspuns Global, aparținând Ministerului de Externe, situat într-o locație secretă din Londra, va comunica vestea către guvernele celor 51 de țări membre ale Commonwealth of Nations, țări în care Regina este șeful statului.

Mass-media va fi informată printr-un anunț către Press Association și BBC, efectuat prin Radio Alert Transmission System (RATS). Prezentatorii BBC News, în timpul difuzării unor secvențe dinainte înregistrate, care evocă portretul Reginei, se pregătesc pentru anunțul oficial, purtând costume și cravate negre, pe care le au întotdeauna la îndemână pentru un asemenea eveniment. Anunțul va fi rostit folosind cuvintele „„It is with the greatest sorrow that we make the following announcement" (Cu cea mai mare durere, facem următorul anunț)". Pe parcursul zilei, media va difuza știri și imagini pregătite dinainte, filme și necrologuri.

Desfășurare de forțe uriașă în toată țara

Emblema Casei Regale va fi afișată pe ecran în timpul intonării imnului național, iar tot ce înseamnă spectacole și emisiuni de divertisment vor fi anulate. Chiar și Bursa din Londra se va închide, iar pasagerii avioanelor vor fi anunțați de către piloți. Pe porțile Palatului Buckingham va fi expus un steag negru, de doliu, iar site-ul Palatului va afișa un anunț de doliu. Prințul moștenitor Charlers se va adresa națiunii în seara morții Reginei.

La câteva ore după anunț, membrii Parlamentului vor fi convocați pentru ca Primul Ministru să se adreseze Camerei Comunelor. Monetăria Regală va pregăti noi bancnote și monede cu chipul succesorului la tron.

În ziua următoare decesului, Consiliul de Succesiune se va întruni la Palatul St. James pentru a-l proclama pe noul monarh. Conform liniei de succesiune, urmașul la tron este Prințul Charles, iar acesta va purta numele de Regele Charles al III-lea. Parlamentul se va reuni în aceeași seară pentru ca membrii săi să jure loialitate noului monarh.

Transport special, indiferent de locul în care va muri regina

În funcție de locul unde va muri Regina, sunt planificate diverse modalități de transport. Va fi adusă în cele din urmă în sala tronului din Palatul Buckingham, cu mașina, cu trenul sau avionul. Apoi, la patru zile de la deces, corpul neînsuflețit va fi mutat în Westminster Hall, unde va fi expus timp de patru zile.

Ceremonia funerară se va desfășura la Westminster Abbey, la nouă zile de la deces. În cele din urmă, trupul său va fi înhumat într-un mormânt pregătit la Capela St George din castelul Windsor, sau, după caz, în Sandringham ori chiar în Balmoral, Scoția. Ziua înmormântării reginei, dar și ziua încoronării regelui Charles al III-lea vor fi declarate sărbători naționale.