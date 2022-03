"Povestea" transferului de avioane de lupta catre Ucraina atinge paroxismul!

"Povestea" transferului de avioane de lupta catre Ucraina continua. Cum a inceput:

- Zelenski a cerut, la primele zile de la invadare, stabilirea unei blocade aeriene deasupra Ucrainei SAU ca NATO sa-i transfere avioane de lupta. Tinand cont ca pilotii ucraineni sunt obisnuiti cu avioanele rusesti, cea mai buna varianta ar fi ca Ucrainei sa i se transfere astfel de avioane, pentru ca un alt tip de avion ar necesita training pentru piloti.

- Blocarea zborurilor deasupra Ucrainei inseamna ca avioanele NATO se pozitioneaza in Ucraina si ataca orice alt avion, adica pe cele rusesti, care intra in spatiul aerian ucrainean. Adica s-ar declansa un razboi NATO-Rusia. Operatiunea e si foarte greu de realizat, deoarece ar fi nevoie de foarte multe avioane pentru a acoperi suprafata mare a Ucrainei.

- Putin a anuntat, sambata, ca Rusia va considera cobeligeranta orice tara care incearcă sa impuna o zona de excludere aeriana deasupra Ucrainei

- Josep Borrell, Comisarul pentru Afaceri Externe și Securitate al UE a fost primul care a anuntat ca Polonia, impreuna cu alte tari europene, au agreat sa transfere Ucrainei avioane de fabricatie sovietica.

- Imediat, Andrzej Duda, presedintele Poloniei, a respins aceasta varianta

- Duminica, Antony Blinken, Secretarul de Stat al SUA, a declarat, in Moldova, ca Statele Unite lucreaza cu Polonia pentru transferul catre Ucraina a unor Mig-uri 29 si ar putea transfera Poloniei avioane F-16 la schimb.

- Duminica seara si luni, aceasta informatie a fost dezmintita, de data asta de premierul polonez Mateusz Morawiecki. Nu o data, ci de trei ori a respins Morawiecki acesta ideea intr-o conferinta de presa

- Aseara, in mod surprinzator, polonezii anunta ca in urma unor consultari intre Ministerul de Externe si Presedintie, Polonia e de acord sa transfere toate Mig-urile 29 catre baza aeriana Ramstein, din Germania, care apartine SUA. Polonezii cer la schimb avioane second hand americane, F-uri.

- Anuntul ii ia prin surprindere pe americani, numarul 3 in Externele SUA, Victoria Nuland, declarand, in Congres, ca a fost un anunt surpriza al polonezilor --> „Din cunoștințele mele, nu a fost o consultare prealabila cu noi. Am venit aici de la o intalnire unde ar fi trebuit sa fiu informata despre aceasta miscare. Deci chiar cred ca e o miscare surpriză a polonezilor."

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca propunerea Poloniei nu este "viabila". Statele Unite, desi continua discutiile cu Polonia, considera ca propunerea Varsoviei de a livra avioanele sale MiG-29 armatei americane si apoi de a le furniza Ucrainei nu este "viabila". O astfel de asistenta militara a Ucrainei in fata invaziei ruse "ridica motive importante de ingrijorare pentru intreaga alianta NATO".

- Anuntul polonezilor a venit dupa ce, ieri, presedintele Zelenski a pus din nou presiune pe Occident cu o declaratie foarte agresiva: "Au trecut 13 zile de cand auzim numai promisiuni. 13 zile în care ni se spune ca vom fi ajutati in spatiul aerian, ca vor fi avioane, ca ni se vor livra".

- Alte doua tari din estul Europei, Slovacia si Bulgaria, au anuntat ca refuza sa-si transfere avioanele Mig-29 catre Ucraina.

- Zelenski a cerut azi ca Occidentul "sa decida cat mai repede" in problema trimiterii unor avioane de tip MiG-29.

- Rusia a anuntat, azi, ca initiativa Poloniei de a transfera avioane de lupta poloneze de tip MiG-29 americanilor, pentru ca acestia sa le trimita apoi Ucrainei este un demers care ar crea un "scenariu potential periculos".

- In aceasta noapte, un purtator de cuvand al Comandamentului European al SUA a anuntat ca Statele Unitevor trimit doua baterii de rachete Patriot in Polonia ca „desfasurare defensiva" pentru a contracara orice potentiala amenintare la adresa aliaţilor SUA şi NATO. Rachetele Patriot sunt defensive.

- Azi, CNN titreaza: Vizita Kamalei Harris in Polonia si Romania devine dificila dupa ce SUA a respins planul polonez de a duce avioane in Ucraina. Harris merge maine la Varsovia, iar vineri aterizeaza la Bucuresti unde se va vedea cu Klaus Iohannis.

- CNN scrie ca anuntul surpriza al polonezilor, de aseara, "pare conceput pentru a evita ca Polonia sa inarmeze direct Ucraina prin cederea avioanelor dar a creat o problema pentru Statele Unite, care intentioneaza, de asemenea, sa evite conflictul direct cu Moscova."

- Romania nu are avioane Mig-29.

Ce nu inteleg:

- Externele SUA si Pentagonul nu vorbesc aceeasi limba? Adica Blinken vorbeste duminica de transferul Mig-urilor din Polonia catre Ucraina si cedarea unor F-16 polonezilor, polonezii resping initial varianta, apoi a accepta, dar Pentagonul o respinge ca neviabila. Singurul element nou introdus de polonezi a fost "mutarea" avioanelor in Germania, la baza aeriana a Statelor Unite si de acolo sa fie transferate in Ucraina.

- Polonezii au mutat "pisica" in curtea americanilor intentionat, chiar inainte de sosirea Kamalei Harris, lasandu-i in ofsaid? Ceva gen ok, va dam avioanele dar mutati-le voi in Ucraina ca noi nu le vom muta.

- Cine i-a promis lui Zelenski avioane? Biden? Europenii? Inteleg ca Zelenski e disperat si are o presiune enorma dar o astfel de miscare ar putea fi considerata o provocare mare de catre Moscova.

Orlando Nicoară