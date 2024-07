"Proastă ca o stâncă", "urâtă", "nebună" - și asta nu e tot ce poate spune Trump despre rivala Kamala Harris. Ce urmează poate fi mai rău

Donald Trump și echipa sa politică au petrecut aproape doi ani adaptând o campanie pentru a învinge un președinte bătrân, bărbat alb, care este vizibil fragil și despre care majoritatea americanilor au spus în sondaje că se îndoiesc că ar putea face față unui nou mandat de patru ani.

Dintr-o dată, Trump se confruntă cu un adversar complet diferit: o vicepreședintă care este o femeie de culoare, cu aproape 20 de ani mai tânără, și care aduce propriile puncte forte și puncte slabe, dar care adaugă o nouă incertitudine în ceea ce a fost o cursă remarcabil de statică, scrie New York Times.

Aliații Kamalei Harris au anunțat deja că aceasta va desfășura o campanie axată pe tema „procuror versus infractor", evidențiindu-și experiența de procuror și subliniind faptul că Trump a fost inculpat în mai multe jurisdicții și condamnat pentru 34 de infracțiuni. Abordarea „procuror versus infractor" poate fi atractivă pentru alegătorii indeciși care au fost dezamăgiți atât de Trump, cât și de președintele Biden. De asemenea, l-ar putea determina pe Trump, care reacționează puternic la critici, să resusciteze limbajul pe care l-a folosit împotriva altor procuroare de culoare, precum Letitia James din New York și Fani Willis din Georgia, pe care le-a numit „rasiste" și le-a atacat în termeni personali.

Într-o avanpremieră a ceea ce va urma, Harris a explicitat linia de atac a procurorului în timpul unei apariții de luni, descriind trecutul său ca procuror districtual din San Francisco și procuror general al Californiei. "În acele roluri, m-am ocupat de infractori de toate felurile: prădători care au abuzat de femei, escroci care au înșelat consumatorii, trișori care au încălcat regulile pentru propriul lor câștig. Așa că ascultați-mă când vă spun că știu ce fel de persoană este Donald Trump", a spus ea.

La rândul său, Trump a încercat să își atenueze unele dintre cele mai dure retorici cu privire la răzbunarea rivalilor săi înainte de alegerile generale. Dar, de-a lungul multor ani, el a îndepărtat o proporție considerabilă de alegători cu studii superioare și de femei din suburbii cu retorica sa privind genul și rasa - iar candidatura lui Harris introduce riscul ca Trump să se ia de ea și să îndepărteze și mai mult acești alegători.

Trump are o lungă istorie de atacuri la adresa rivalelor și criticilor de sex feminin în termeni personali, descriindu-le de obicei ca fiind instabile mintal sau mai rău. El a numit-o pe Angela Merkel, fostul cancelar german, „târfa aia" în fața unor oficiali din propria sa administrație, în timp ce era președinte, potrivit cărții „I Alone Can Fix It", scrisă de jurnaliștii Carol Leonnig și Philip Rucker de la Washington Post. Utilizarea frazei de către Trump a fost confirmată ulterior de New York Times.

În cazul lui Harris, disprețul este afișat atât în public, cât și în privat. Trump a spus oamenilor că aceasta „vorbește în rimă" - o referire batjocoritoare la frazele sale ocazionale ce au devenit virale pe rețelele de socializare și au fost ironizate în emisiunile de comedie liberale. În mod public, Trump a descris-o ca fiind „urâtă", „nebună" și „lipsită de respect", și-a bătut joc de râsul ei, i-a pronunțat greșit numele și a promovat o afirmație falsă potrivit căreia Harris nu este eligibilă din punct de vedere constituțional pentru a ocupa funcția de vicepreședinte, reluând campania sa rasistă „birther" împotriva lui Barack Obama.

Într-o postare pe Truth Social luni după-amiază, Trump a acuzat presa că încearcă „să o transforme pe Kamala Harris, «proastă ca o stâncă», dintr-un vicepreședinte complet ratat și insignifiant într-un viitor «mare» președinte. Nu, pur și simplu nu funcționează așa!" În prezent, Harris atrage atenția presei și îl îneacă pe Trump. Persoane apropiate acestuia au recunoscut că o astfel de circumstanță îl determină de obicei să încerce să se introducă cumva în ciclul știrilor, adesea în moduri autodistructive.

„Cred că există o șansă reală ca el să exagereze cu atacurile la adresa ei", a declarat Lauren Leader, fondatoarea All In Together, și o susținătoare a promovării femeilor în afaceri și politică. „Nu cred că este strategic pentru el, cred că este automat." Atacurile lui Trump la adresa lui Hillary Clinton nu l-au costat victoria în cursa prezidențială din 2016. Și, în ciuda comportamentului său criticat pe scară largă în ultimul său an de mandat, pe fondul pandemiei de coronavirus și al protestelor generate de uciderea de către poliție a unor bărbați de culoare neînarmați, el a pierdut cu aproximativ 40.000 de voturi în trei state de luptă care au decis cursa.

Potrivit strategilor republicani, o serie de elemente fundamentale ale competiției din acest an îl avantajează încă pe Trump, care consideră că entuziasmul bazei partidului și antipatia față de dosarul lui Biden îl ajută pe candidatul lor. Sondajele au arătat că președinția lui Trump a fost privită mai favorabil în retrospectivă decât a fost la momentul respectiv. Iar consilierii săi se întreabă cum se va descurca Harris pe scena națională într-o campanie susținută proprie, după ce eforturile sale pentru 2020 nu au reușit să ajungă până la caucusurile din Iowa.

Karoline Leavitt, o purtătoare de cuvânt a lui Trump, a numit-o pe Harris „la fel de incompetentă ca Joe Biden și chiar mai liberală. Nu numai că Kamala trebuie să își apere sprijinul pentru agenda eșuată a lui Joe Biden din ultimii patru ani, dar trebuie să răspundă și pentru propriul său record teribil de slabă în materie de infracționalitate din California".

Schimbarea candidatului unui partid major la președinție atât de târziu în cursă este fără precedent în istoria politică modernă. Nu este clar dacă Harris îl poate depăși pe Biden în statele Michigan, Pennsylvania și Wisconsin, care reprezintă cea mai clară cale a democraților către Casa Albă.

„Campania Trump se va confrunta în continuare cu o președinție eșuată Biden-Harris, care a prezidat o inflație record, o economie care nu corespunde așteptărilor alegătorilor și o imigrație ilegală record", a declarat Neil Newhouse, un pollster republican de la Public Opinion Strategies. „Statele care se schimbă rămân aceleași, iar publicul țintă s-a schimbat puțin". Totuși, ca figură cu potențial istoric, Harris ar putea fi poziționată pentru a recâștiga un număr semnificativ de alegători de culoare care fie s-au îndepărtat de democrați, fie au declarat că îl susțin pe Trump, precum și pentru a revigora baza partidului. Ea ar putea contribui la lărgirea decalajului de gen deja pronunțat cu care se confruntă Trump. Ea a contribuit deja în mod semnificativ la strângerea de fonduri, pe care Biden a văzut-o prăbușindu-se după dezbatere, în timp ce donatorii încercau să îl scoată din cursă.

Echipa Trump a depus un efort agresiv pentru a câștiga votanții de culoare și latino-americani fără studii superioare. Sondajele indică faptul că bărbații de culoare mai tineri, în special, au fost mai receptivi la Trump decât au fost la orice candidat republican din istoria modernă. Confruntarea cu un adversar de culoare ar putea zdruncina coaliția lui Trump.