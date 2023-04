Procesul lui Donald Trump intră pe teritoriu necunoscut: "Nu există manual despre cum acuzi un fost preşedinte SUA în instanţa penală!"

Fostul preşedinte american Donald Trump nu va fi încătuşat atunci când se va preda, săptămâna viitoare, la New York, pentru a răspunde acuzaţiilor penale de care este învinovăţit, a declarat vineri avocatul său, Joe Tacopina, în timp ce un alt avocat al fostului lider SUA, Susan Necheles, a spus că acesta va pleda nevinovat.

Tacopina a spus că, deşi nu se aşteaptă ca Trump să fie încătuşat, probabil că i se vor lua amprentele şi va fi supus altor protocoale de rutină atunci când se va prezenta, marţi, la tribunal pentru a răspunde acuzaţiilor din rechizitoriul întocmit de un mare juriu care investighează plata unor sume de bani către vedeta porno Stormy Daniels, în timpul campaniei prezidenţiale a lui Trump din 2016, pentru ca aceasta să păstreze tăcerea în legătură cu o presupusă relaţie pe care a avut-o cu fostul preşedinte.

"Nu ştiu cum va decurge totul", a declarat Tacopina într-un interviu. "Nu există un manual pentru a vedea cum acuzi un fost preşedinte al Statelor Unite în instanţa penală", a adăugat el, făcând referire la o situaţie fără precedent în istoria americană. Tacopina a confirmat că Trump şi echipa sa de avocaţi au fost surprinşi de vestea punerii sub acuzare. "Iniţial, am fost cu toţii şocaţi. Nu am crezut că vor merge cu adevărat până la capăt cu acest lucru, deoarece nu există nicio infracţiune aici", a spus Tacopina.

Fostul preşedinte Donald Trump a fost pus sub acuzare, joi, de către marele juriu din Manhattan. Spre deosebire de un juriu de judecată, care determină vinovăţia sau nevinovăţia unui acuzat, un mare juriu decide să pună sub acuzare, adică să decidă cine va fi judecat într-un dosar şi pentru ce, explică CNN.

Un mare juriu este mai mare, de obicei are 23 de membri, iar procurorul are nevoie doar de voturile majorităţii unui mare juriu, spre deosebire de un juriu de judecată, când verdictul trebuie dat cu unanimitate de voturi, explică CNN. De obicei, singurele persoane cărora li se permite să intre în sală, în cazul unui mare juriu, sunt juraţii, procurorii, martorii şi un stenograf. În unele cazuri, inclusiv în New York, există un drept limitat al potenţialului acuzat de a prezenta unele probe, dar niciun avocat al apărării nu are voie în sală.

Aproape de fiecare dată când un procuror solicită o punere sub acuzare din partea unui mare juriu, acesta va obţine punerea sub acuzare. Rechizitoriul este apoi documentul care stabileşte acuzaţiile oficiale împotriva acuzatului. Avocaţii Susan Necheles, Joe Tacopina şi Chad Seigel îl vor apăra pe Trump în acest caz. Necheles şi Tacopina, ambii foşti procurori din Brooklyn, au declarat joi că vor "lupta viguros" împotriva acuzaţiilor.

De când a preluat funcţia de preşedinte în 2016, Trump a recurs în repetate rânduri la avocaţi privaţi, fie că a trecut prin anchetele Congresului, prin investigaţia procurorului special Robert Mueller privind ingerinţa electorală rusă, prin propriile sale afirmaţii false că alegerile din 2020 au fost furate sau prin consecinţele asediului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA de către susţinătorii săi.

Unul dintre foştii săi avocaţi, Michael Cohen, a pledat vinovat de încălcări ale finanţării campaniei electorale în legătură cu plata lui Stormy Daniels şi a executat trei ani de închisoare la domiciliu. Se aşteaptă ca el să fie un martor-cheie în cazul din New York. De-a lungul timpului, Trump şi-a construit o reputaţie de a cere loialitate din partea avocaţilor săi şi de a respinge sfaturile care intră în conflict cu propriul său stil impetuos.

"Vrea un avocat care să îi fie complet loial şi care să facă ceea ce le spune el să facă", a declarat Ty Cobb, care a gestionat pentru Trump răspunsul Casei Albe la ancheta lui Mueller, înainte de a fi înlocuit în 2018. "Îi spun uneori unui avocat: Eşti sigur că vrei să mă reprezinţi? Cred că faci o greşeală. Pentru ce ai nevoie de ea?" a declarat chiar Trump, luni, la Fox News, discutând despre problemele juridice cu care s-au confruntat unii dintre avocaţii săi.

Lista lungă de foşti avocaţi ai lui Trump îl include şi pe fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, care a supervizat litigiile electorale ale lui Trump de după 2020. Licenţa sa de avocat din New York a fost suspendată în 2021 după ce o instanţă a declarat că a făcut afirmaţii "demonstrabil false şi înşelătoare" privind frauda electorală.

Joe Tacopina, un comentator care apare frecvent la televiziune, este obişnuit să pledeze în litigii sub lumina reflectoarelor şi în atenţia tabloidelor din New York. El i-a reprezentat pe rapperul Meek Mill, pe fosta vedetă de baseball de la Yankees Alex Rodriguez şi pe logodnica lui Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle. Tacopina a declarat pentru Reuters înainte de punerea sub acuzare a lui Trump că nu se teme de cazurile controversate şi că el şi fostul preşedinte au o relaţie de "respect reciproc".

De asemenea, Tacopina îl apără pe Trump într-un proces de defăimare intentat de scriitoarea E. Jean Carroll, în legătură cu negarea de către Trump a afirmaţiei lui Carroll potrivit căreia acesta ar fi agresat-o sexual în anii 1990. În ceea ce o priveşte pe Susan Necheles, fostă avocată a defunctului naş al familiei mafiote Genovese, Venero "Benny Eggs" Mangano, ea a apărat anul trecut Trump Organisation, imperiul lui Trump, într-un proces penal în care compania a fost condamnată pentru fraudă fiscală.

loading...