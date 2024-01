Război în Marea Roșie: Rebelii Houthi au lansat un atac de mare amploare împotriva vaselor comerciale internaționale VIDEO

Pe 9 ianuarie, la aproximativ 21:15. (ora Sanaa), rebelii Houthii susținuți de Iran au lansat un atac complex cu drone atac unidirecțional proiectate, rachete de croazieră anti-navă și o rachetă balistică anti-navă din zonele controlate de Houthi din Yemen la sod de Marea Roșie spre căile maritime internaționale pe care le tranzitau zeci de vase comerciale, transmite comandamentul central al SUA.

„Optsprezece UAV-uri OWA, două rachete de croazieră antinavă și o rachetă balistică antinavă au fost doborâte de un efort combinat de F/A-18 de la USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), USS Gravely (DDG 107), USS Laboon (DDG 58), USS Mason (DDG 87) și HMS Diamond (D34) din Regatul Unit. Acesta este al 26-lea atac Houthi asupra căilor comerciale de transport maritim din Marea Roșie din 19 noiembrie. Nu au fost raportați răniți sau pagube", transmite armata SUA.

Pe 3 ianuarie, 14 țări, inclusiv SUA, au emis o declarație comună în care afirmă: „Houthi vor purta responsabilitatea consecințelor dacă vor continua să amenințe vieți, economia globală sau libera circulație a comerțului în căile navigabile critice ale regiunii."

Houthi, care controlează o mare parte din Yemen, inclusiv capitala, au atacat începând din octombrie navele comerciale din Marea Roșie despre care spun că au legături israeliene sau că navighează spre Israel. Atacurile au fost realizate în solidaritate cu palestinienii din Gaza, au susținut rebelii.

Mai multe companii navale au suspendat operațiunile prin Marea Roșie preferând o călătorie mai lungă dar mai sigură în jurul Africii.

Rebelii Houthi din Yemen continuă să atace navele din Marea Roșie și vor trebui să suporte consecințele unor astfel de acțiuni, a declarat marți secretarul de stat american Antony Blinken.

"Nu voi specula aici despre ce s-ar putea întâmpla în viitor. Vrem doar să clarificăm faptul că, dacă aceste acțiuni din partea Houthi continuă, atunci se vor confrunta cu consecințe", a declarat Blinken în timpul unei conferințe de presă la Tel Aviv.

El a reamintit că peste 40 de țări s-au alăturat SUA în condamnarea atacurilor Houthi asupra navelor din Marea Roșie, iar unele țări, împreună cu Statele Unite, au avertizat asupra consecințelor dacă aceste atacuri continuă.

În același timp, Blinken a menționat că Statele Unite nu încearcă să "provoace un conflict sau să contribuie la escaladarea conflictului". Cu toate acestea, în cazul Mării Roșii, este necesar să se respecte principiile dreptului internațional, cum ar fi libertatea de navigație, precum și să se protejeze personalul său, a spus el.

