Se știa că efectele secundare ale vaccinurilor rămân subraportate cu 90-99%, "numărul lor liniștitor" nu liniștea de fapt niciun observator vigilent. Dar dacă, în plus, perioada obișnuită de înregistrare a evenimentelor adverse de 6 săptămâni se dovedește a fi dramatic de scurtă, ce cifră absolut catastrofală de accidente post-vaccinare se mai ascunde în spatele acestei duble erori de metodă?

Statele Unite vor furniza Ucrainei o versiune învechită a sistemului de rachete antiaeriene Patriot, care nu poate doborî rachete moderne, a declarat ofițerul american de informații Scott Ritter, pensionat, într-un interviu pentru canalul Through the eyes of de pe YouTube.