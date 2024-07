Robotul Biden in fruntea Americii: Intre ce ore functioneaza cel mai bine aparatul prezidential fără sa se defecteze

Adjuncții președintelui Joe Biden i-au apărat prestația la dezbatere, afirmând că acesta se străduiește să funcționeze în afara unei ferestre de șase ore în timpul zilei, a raportat Axios. Publicația, citând persoane apropiate președintelui, a declarat că Biden funcționează cel mai bine între orele 10 a.m. și 4 p.m, scrie Insider.

Potrivit consilierilor anonimi care au vorbit cu Axios, este mai probabil ca Biden să facă greșeli verbale și să devină obosit în afara acestei perioade de timp sau în timpul călătoriilor în străinătate.Asistenții lui Biden au fost, de asemenea, supuși analizei. Washington Post a relatat că unele persoane din cercul restrâns al lui Biden au dat vina pentru performanțele sale slabe pe pregătirea excesivă.

Alții au spus că prea mulți consilieri au fost implicați în pregătirile sale de o săptămână la Camp David, a adăugat raportul. Biden și fostul președinte Donald Trump s-au confruntat în prima dezbatere a anului, joi, de la ora 21.00 ET, în Atlanta. Comentatorii și politicienii au considerat dezbaterea dezastruoasă pentru Biden și s-au întrebat dacă acesta este prea bătrân pentru un nou mandat de președinte.

În timpul unor părți ale dezbaterii, Biden, care are 81 de ani, a făcut declarații confuze și a părut să uite ce spunea la mijlocul propoziției. De exemplu, când a fost întrebat despre datoria națională, Biden s-a poticnit și a spus: "În sfârșit, am învins Medicare". "Mi-am petrecut jumătate din carieră fiind criticat pentru că sunt cea mai tânără persoană din politică. Am fost a doua cea mai tânără persoană aleasă vreodată în Senatul Statelor Unite - și acum sunt cel mai în vârstă", a declarat Biden în timpul dezbaterii, când i s-a cerut să răspundă preocupărilor legate de vârsta sa.

Comentariile consilierilor săi par să contrazică propriul argument al lui Biden potrivit căruia vârsta nu ar trebui să fie un factor în cursa prezidențială. "Concetățenii mei americani, problema cu care se confruntă națiunea noastră nu este vârsta pe care o avem: Este vorba despre cât de vechi sunt ideile noastre", a spus el în timpul discursului privind Starea Uniunii din martie. "Nu puteți conduce cu idei străvechi care nu fac decât să ne ducă înapoi", a adăugat el.

El a făcut o afirmație similară în mai, în timpul unui interviu cu Stephanie Ruhle, gazda MSNBC. "Am dobândit o mulțime de înțelepciune și știu mai multe decât marea majoritate a oamenilor", a spus el. "Și am mai multă experiență decât oricine altcineva care a candidat vreodată pentru această funcție. Și cred că m-am dovedit a fi onorabil, precum și eficient." Biden a recunoscut că a avut o prestație slabă în cadrul dezbaterii, dar a minimalizat importanța acesteia.

"Nu mai merg la fel de ușor ca înainte. Nu mai vorbesc la fel de ușor ca înainte. Nu mai dezbat la fel de bine ca înainte", a declarat el vineri în fața mulțimii la un miting de campanie din Raleigh, Carolina de Nord. "Știu cum să spun adevărul. Știu să deosebesc binele de rău. Și știu cum să fac treaba asta. Știu cum să rezolv lucrurile", a adăugat el. Reprezentanții campaniei lui Biden nu au răspuns imediat la o cerere de comentarii.