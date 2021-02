Rusia a anunţat primele studii clinice cu vaccinuri combinate: "Toţi ceilalţi merg acum pe urmele noastre"

Ambele vaccinuri, cel rus şi cel produs de AstraZeneca/ Oxford, se administrează în două doze şi folosesc ca vectori adenovirusuri pentru a stimula producerea de anticorpi. Un studiu publicat recent în jurnalul medical The Lancet a arătat că vaccinul rus are o eficienţă de 91.6% în prevenţia COVID-19.

Rusia este pregătită să colaboreze cu orice producător al cărui vaccin are o eficacitate sub 90%, a declarat, joi, Kirill Dmitriev pentru Reuters. Vaccinul AstraZeneca are o eficacitate de 70%. Marea Britanie a anunţat tot joi un studiu clinic care să măsoare răspunsurile imune declanşate de o combinaţie de vaccinuri - şi anume cele de la Pfizer/BioNTech şi AstraZeneca. Dozele vor fi administrate la intervale de 4, respectiv 12 săptămâni.

„Rusia a fost prima care a sugerat că cele două injecţii ar trebui să fie vaccinuri diferite asttfel încât să declanşeze răspunsuri imune mai puternice şi mai durabile, şi să fie astfel şi mai rezistente la mutaţii. Aşa că ceea ce au început acum să facă ceilaţi cu acest tip de studii clinice este să meargă pe urmele noastre", a spus acesta care a precizat că sute de oameni din mai multe ţări vor participa la studiul rus.

Primele rezultate vr fi disponibile în luna martie. Prima doză va fi cu vaccinul AstraZeneca/Oxford, iar rapelul va fi cu Sputnik V, după 29 de zile. Studiile clinice vor fi derulate în Argentina, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Belarus, Rusia, Ucraina, potrivit Reuters.