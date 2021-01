Rusia cere imperios ca vaccinul Sputnik V sa fie inregistrat in Uniunea Europeana

Autoritatile ruse au depus o cerere de inregistrare in Uniunea Europeana (UE) a vaccinului impotriva covid-19 Sputnik V, a anuntat miercuri Fondul rus de investitii directe (RDIF), care a participat la dezvoltarea vaccinului, relateaza AFP.

Fondul a anuntat intr-un comunicat ca a "depus o cerere de inregistrare si se asteapta ca o prima examinare (a documentelor trimise) sa aiba loc in februarie". Un purtator de cuvant al fondului a declarat pentru AFP ca aceasta cerere a fost depusa marti, la Agentia Euroepaja a Medicamentului (EMA). Documentele cerute - rezultatele interimare ale testelor clinice din faza 3, care se afla in curs - urmeaza sa fie trimise si examinate treptat. "Pe baza seriei de examinari, EMA va decide cu privire la autorizarea vaccinului Sputnik V in Uniunea Europeana", precizeaza fondul.

EMA a anuntat, la randul sau, intr-un comunicat transmis AFP, ca "va comunica atunci cand o procedura de examinare continua va incepe". "Noi am demarat la sfarsitul lui octombrie procesul autorizarii vaccinului in Europa. Este un proces de anvergura, al carui obiectiv este obtinerea permisiunii utilizarii vaccinului in UE", precizeaza un purtator de cuvant al fondului. "Inregistrarea este o etapa importanta", apreciaza el.

Denumit Sputnik V ca omagiu adus primului satelit lansat de catre URSS in 1957, vaccinul rusesc impotriva noului coronavirus SARS-CoV-2 a fost primit cu scepticism in lume, din cauza unui anunt considerat prematur, inca din august, inainte de inceperea testelor clinice in masa (faza 3) si de publicarea rezultatelor stiintifice. Potrvit Fondului suveran rus, Sputnik V este inregistrat in Belarus, Serbia, Argentina, Bolivia, Algeria, in teritoriile palestiniene, Venezuela, Paraguay si Turmenistan. Directorul general al fondului anunta saptamana trecuta ca aceasta cere urma sa fie transmisa UE saptamana viitoare.