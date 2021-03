Scandal urias in SUA si UE cu legea copiilor care isi pot schimba sexul fara acordul parintilor!

Controverse majore au marcat opinia publica in SUA dupa ce Richard Levine, secretar de stat al Sanatatii, a anuntat ca operatiile chrirugicale pentru copiii care doresc sa isi schimbe sexul vor fi finantate din bugetul de stat, "pentru ca toti copiii sa fie incurajati cat mai devreme in copilarie sa isi descopere noua identitate de gen si sa isi urmeze visul, chiar in lipsa acordului parintilor".

Are loc o uriasa ofensiva la nivel planetar pe aceasta tema care vizeaza copiii, si urmatorul pas este adoptarea acestor legislatii si in UE! Mai ales ca recent si la Bruxelles s-a decis intr-un proiect legislativ care isi asteapta aprobarea ca - dupa modelul american, desi nu se pomeneste in text - copiii sa poata sa ceara schimbarea de sex fara acordul parintilor, mai multe date in acest video-interviu cu europarlamentarul Christian Terhes.

Legea este plina de norme care instaureaza total era transgenderismului, vizati fiind copiii care prin lege au dreptul sa ia decizii privind corpul, sanatatea, viata lor, incluzand inceperea vietii sexuale atunci cand "se considera ei pregatiti" fără acordul părinților, care vor infunda puscaria daca vor indrazni sa ii mustre sau pedepseasca sau impiedice sa "isi manifeste trairile de gen". De acum, nu este doar un drept legal al persoanelor care imbratiseaza acest stil de viata, dar aduce mai ales "obligatii legale" pentru ceilalti din jur care constau in:

[1] parintii NU au dreptul si sunt decazuti din drepturile parintesti daca se opun INTENTIEI COPIIILOR MINORI (indifirent de varsta) de a isi schimba sexul, atat prin comportament cat si pe cale medicala (medicamente hormonale) sau chirugicală;

[2] transgenderii au accces imediat si nelimitat la orice competitie sportiva destinata celuilalt sex decat cel biologic, incluzand acces liber si nelimitat in vestiare, bai publice, wc-uri, in orice institutie publica, scoala, universitate etc;

[3] orice forma PUBLICA de condamnare, mustrare sau comunicare legata de activitatea transgenderilor LGBTQ+, orice referire biblica, religioasa la acestia, orice POSTARI PUBLIC , mteriale, versete biblice sau... PREDICI ale unor preoti sau pastori vor fi sterse, eliminate de pe retelele sociale, ca fiind ofensatoare la adresa lor, incluzand aici si interdictia unor predici pe aceasta tema in lacasele de cult! Practic, inclusiv in mediul online orice pasaj biblic sau predica care vor fi considerate "'onfesatoare"' vor fi sterse;

[4] nicio institutie de invatamant nu va avea voie sa interzica accesul transfenderilor, si aici vizate sunt scolile crestine, care isi vor pierde licentele de functionare daca nu accepta si daca nu creeaza conditii (acces wc etc.) pentru ca transgenderii sa nu se simta discriminati.