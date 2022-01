Se adevereste inca o "teorie a conspiratiei": Rasa albă nu va avea prioritate în tratamentul contra Covid in statul New York care se supune primul deciziei CDC!

Statul New York a decretat că va acorda prioritate persoanelor care nu sunt de culoare albă în distribuirea tratamentelor Covid-19, starnind intense reactii de protest: "De ce trebuie sa fie tratamentul unei boli conditionat de rasă?", s-au intrebat mai multi apărători ai nediscriminării.

In urmă cu o cateva zile, Varujan Vosganian, care este la curent cu evolutia pandemiei si folosirea acesteia impotriva drepturilor si libertatilor omului a afirmat intr-un interviu cu Ion Cristoiu ca "acest virus este indereptat impotriva rasei albe", informatie care a fost preluata si de Ziuanews. Vosganian a fost imediat catalogat drept "conspirationist". La fel ca si alti comentatori din occident care afirmasera acelasi lucru. Iata ca nu a trecut multa vreme si vedem cum se adevereste si aceasta "teorie a conspiratiei".

Departamentul de Sănătate din New York a publicat un document care detaliază planul său de distribuire a tratamentelor, precum tratamentul cu anticorpi monoclonali și pastile antivirale. Planul include o secțiune referitoare la eligibilitatea pentru pastilele antivirale puține pe care oamenii trebuie să le îndeplinească pentru a primi tratamentul, inclusiv o linie care precizează că o persoană trebuie să aibă "o afecțiune medicală sau alți factori care îi sporesc riscul de îmbolnăvire gravă". Un astfel de "factor de risc" este faptul de a fi de rasă sau etnie care nu este albă din cauza "inegalităților sociale și de sănătate sistemice de lungă durată", citeaza NY Post.



"Rasa care nu este albă sau etnia hispanică/latină ar trebui să fie considerată un factor de risc, deoarece inegalitățile sociale și de sănătate sistemice de lungă durată au contribuit la un risc crescut de îmbolnăvire severă și de deces din cauza COVID-19".

Erin Silk, un purtător de cuvânt al Departamentului de Sănătate din New York, a declarat pentru Fox News într-o declarație că "îndrumările statului privind stabilirea priorităților provin direct de la CDC" și că nici "rasa și nici etnia nu ar descalifica o persoană de la primirea tratamentului". Astfel, statul New York este primul care se supune directivelor CDC care ar urma sa se aplice peste tot in SUA, daca nu vor fi lovite de nulitate prin decizii de instanta pe considerente discriminatorii. Ghidul Departamentul de Sănătate și Igienă Mintală al statului New York se aplică atât la distribuirea anticorpilor monoclonali, cât și la antiviralele orale precum Paxlovid și Molnupiravir.

Abordarea bazată pe rasă în tratament a început deja să aibă consecințe în lumea reală. Un medic din Staten Island a declarat că a completat două rețete pentru Paxlovid săptămâna aceasta și că farmacistul i-a cerut să dezvăluie rasa pacienților săi înainte de a autoriza tratamentul. Observatorii și medicii se tem că se creează un sistem care ar putea duce la excluderi rasiale în viitorul apropiat. Experții medicali au declarat că este corect ca tratamentul Covid să fie alocat în funcție de cine prezintă cel mai mare risc, dar au subliniat că rasa nu este un factor de risc biologic. "Nu am văzut rasa ca fiind unul dintre factorii de risc pentru boli grave și deces", a declarat Martin Kulldorff, epidemiolog și profesor la Harvard, pentru The Post.

"Este pur și simplu absurd și arată că nu este vorba de sănătate publică. Nu a fost vorba de sănătatea newyorkezilor încă de la început", a declarat conform Daily Mail Andrew Giuliani, un candidat republican la postul de guvernator. "Politica înaintea sănătății și siguranței newyorkezilor. Acest lucru continuă de la administrația Cuomo la administrația Hochul cu aceste noi legi".



Tratamentul antiviral pentru infecția cu coronavirus reprezintă vârful de lance al tratamentului pentru acest virus. Interesul pentru această terapie a atins un nivel maxim odată cu sosirea noii variante Omicron și cu capacitatea sa larg răspândită de a eluda vaccinul. La 22 decembrie, Administrația Federală pentru Alimente și Medicamente a aprobat o autorizație de utilizare de urgență pentru Paxlovid "pentru tratamentul bolii coronavirusului ușoară până la moderată" pentru orice persoană cu vârsta de 12 ani și mai mare. Molnupiravirul a primit autorizația de utilizare de urgență o săptămână mai târziu.

Notă șocantă trimisă de Departamentul de Sănătate al statului și aprobată luni de guvernatoarea Kathy Hochul, locuitorilor albi li s-a spus "să nu se obosească să încerce să obțină pastila Paxlovid de la Pfizer sau tratamentele cu anticorpi monoclonali." Datele de pe site-ul oficial al orașului New York arată că rata de vaccinare a albilor este de 63%, față de 75% pentru latino-americani, 58% pentru locuitorii de culoare și un procent astronomic de 97% pentru asiatici.

Au apărut deja rapoarte despre newyorkezi pozitivi la Covid care au încercat să obțină tratamente monoclonale în spitalele din întregul stat, dar care au fost refuzați după lungi perioade de așteptare în camerele de urgență, unde infecțiile sunt foarte frecvente, pe motiv că "nu au împlinit vârsta de 65 de ani și nu sunt considerați la risc", mai scrie NY Post care afirma ca in realitate se urma "directiva legata de rasă".



CDC a motivat aceasta directiva legandu-se de datele care arată că "persoanele de culoare, precum și hispanicii se vaccinează în proporții mai mici decât albii - în timp ce asiaticii se vaccinează în proporții mai mari decât toate celelalte grupuri etnice." Datele CDC arată că, pentru 42 de state analizate, 58% dintre persoanele albe au primit cel puțin o doză de vaccin, o rată apropiată de cea a hispanicilor (56%), dar mai mare decât cea a persoanelor de culoare (51%), în timp ce rata generală de vaccinare în toate statele pentru persoanele asiatice a fost mai mare în comparație cu cea a persoanelor albe (77% față de 58%).



Declarația Departamentului de Sănătate din statul New York vine după ce "cercetătorii de la Universitatea din California, San Diego, au descoperit luna trecută că americanii de culoare sunt de 3,5 ori mai susceptibili de a fi testați pozitiv pentru COVID-19 decât americanii de culoare albă - în timp ce americanii de origine hispanică sunt de aproape cinci ori mai susceptibili.", mai adauga Daily Mail, publicatia comentand ca e "o coincidenta bizară cum a apărut aceasta 'cercetare' exact inainte ca CDC sa ia o decizie controversata."