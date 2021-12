Bomba lui Varujan: "Acest virus țintește rasa albă... Este o armă biologică împotriva acestei rase și a zonelor locuite de albi!" (VIDEO)

Varujan Vosganian face niste remarci incendiare in cadrul unui interviu pe care i l-a luat jurnalistul Ion Cristoiu la "Cristoiu TV". Vosganian, licentiat in economie si matematica are niste observatii uimitoare, pe care le puteti urmari in cele de mai jos, inclusiv in inregistrarea interesantei emisiuni:

"Acest virus amenință rasa albă. Africa 'neagră' fără Magreb si fără Republica Sud-Africana are aproape 1,1 miliarde de locuitori. La aceasta populație are un numar de infectari si decese mai mic decat are România la 18 milioane de locuitori... Rasa galbenă, China, aproape ca n-are infectari si decese. N-a avut nici 20 de cazuri din martie pana incoace și niciun deces. Taiwanul a avut putin, Japonia un mic varf, marginal, la fel si in Koreea de Sud a avut si ea o mică excrescentă. Ce vreau sa spun cu asta? Rasele difera intre ele... Nu foarte mult. Diferă prin niște izomeri, prin niște detalii proteinice. Ei bine, acest virus este indreptat ca țintă in primul rând împotriva rasei albe. In ce scop? Când vorbim despre post-democratie, vedem ca se schimbă complet echilibrul lumii. Ma amuză când citesc ca intre SUA si Rusia continuă Războiul Rece... Păi, China, unde e China?! Când eram eu copil luam diverse jucării din China, erau produse din plastic, altele copiate. Acum daca luam lista marilor companii inovatoare din domeniul IT o sa vedem ca sunt din China... Europa a ajuns un detaliu, Europa a pierdut si competitia demografica, si pe cea tehnologica, pe cea stiintifică si o pierde si pe cea culturală... Acest virus tinteste emisfera nordica in general, tarile cu democratie avansata, cu rasa albă preponderenta...", a afirmat Vosganian in interviul luat de Ion Cristoiu.

Anterior acestei declaratii fulminante, Varujan Vosganian a mai spus: "Un renumit specialist din Japonia a remarcat ca intrucat acest virus nu tine cont de conditiile climatice, de ciclicitatea sezonieră, de longitudine si de latitudine, are o contagiozitate foarte mare si o virulentă crescuta fata de normal inseamna ca este 'fabricat' de om si asta inseamna ca este o arma biologica, nu este un adversar natural. Acelasi expert a mai spus ca dupa ce a aparut virusul si-a cautat colegii de la Wuhan cu care tinea legatura anterior si din toti, foarte multi, nu i-a mai raspuns niciunul la telefon, de aceea presupune ca sunt morti... Traim intr-o epoca post-democratie, dupa ce am trait noi cateva decenii post-comunism. Acum ne indreptam spre sistemele de credit social din China, toata planeta ia modelul chinezesc indiferent de forma de democratie, e o nebunie generala..."

