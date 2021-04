Seful spionajului britanic MI6 transmite un mesaj dur Rusiei: "L-am avertizat pe Putin de pretul urias pe care l-ar plati"

Richard Moore, cel de-al 17-lea director al Secret Intelligence Service al Marii Britanii si primul care si-a dezvaluit public identitatea, a facut declaratii dure la adresa regimului de la Moscova. Seful MI6 a spus, intr-un interviu acordat la Radio Times, ca "Marea Britanie l-a avertizat pe Putin ca va plati un "pret urias" daca ar invada Ucraina".

Rusia si-a retras in ultimele zile cei 100.000 de soldati, care au fost comasati la frontiera cu Ucraina, ingrijorand intreaga lume asupra unei posibile navaliri in tara vecina. In primul interviu acordat vreodata de un sef al MI6, actualul director al Serviciilor Secrete britanice, Richard Moore, al carui nume de cod este C, a afirmat ca "Rusia a fost avertizata ca va exista un raspuns puternic la o invazie in Ucraina". "Rusii nu au nicio indoiala cu privire la pozitia Marii Britanii legata de aceasta problema. Si nici a Statelor Unite, deoarece canalele (de comunicatii - n.a.) sunt deschise".

Moore a precizat ca atitudinea lui Vladimir Putin de la granita cu Ucraina, care a fost cea mai mare acumulare militara de dupa Razboiul Rece, a fost cu scopul de a devia (atentia opiniei publice -n.a) de la situatia economica precara a Rusiei. Seful MI6 a declarat ca recenta incarcerare a lui Alexei Navalnii, cel mai vocal critic al lui Putin, reprezinta un alt indiciu ca liderul de la Kremlin a fost ingrijorat de nivelul economiei si de modul in care acesta ar putea ameninta controlul puterii de la Moscova.

Moore a pus degetul pe rana si a aratat care este situatia statului condus de Putin, din acest moment. "Rusia este o putere in declin din punct de vedere economic si demografic. Si in mod clar tratamentul aplicat lui Navalnii, asa cum s-a vazut cu mii de protestanti pe strazi - nu doar la Moscova - cat si in alte orase, arata ca exista o dezamagire fata de Putin".