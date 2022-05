Soros provoacă scandal după ce i-a dictat premierului Draghi ce să facă cu miile de muncitori care ar fi concediați la un minut după oprirea gazelor rusești!

„Filantropul" Soros i-a scris lui Draghi o scrisoare în care îi dictează planul împotriva gazului rusesc. Miliardarul de origine maghiară susține că Europa deține conductele și are o poziție mai puternică decât Rusia. Scrisoarea a fost aspru criticată de Matteo Salvini, șeful unui partid aliat la guvernare.

În întâlnirea cu presa de la Davos , cu ocazia Forumului Economic Mondial, miliardarul George Soros a anunțat că i-a scris o scrisoare premierului italian, Mario Draghi , în care susține că Europa are un avantaj față de Rusia . „I-am scris o scrisoare ieri în care spuneam că Europa, care deține conductele, are de fapt o poziție mai puternică decât Rusia", a spus Soros. Calea indicată de Soros este clară: „Să impună o taxă grea pe importurile de gaze, ca să nu scadă prețul de consum, iar UE să câștige un venit care să fie folosit pentru a sprijini cei săraci și a investi în energie verde". În cele din urmă, Soros conchide: „Rusia nu va recupera niciodată vânzările pe care le-a pierdut" iar UE va fi dat un semnal puternic de unitate și va fi dat o lovitură „Țarului" Moscovei. Răspunsul lui Matteo Salvini a fost imediat. Secretarul Ligii a declarat pentru Affaritaliani.it: „Dacă „filantropul" Soros îi cere Italiei să facă ceva, alegerea corectă este să facă invers. Soros are de gând să vorbească cu miile de muncitori care ar fi concediați la un minut după oprirea gazelor rusești?".