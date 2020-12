SUA acuza Iranul de "rapirea" si "moartea probabila" a unui agent FBI in retragere dat disparut in 2007 in Republica islamica

Statele Unite au acuzat luni, pentru prima oara, Iranul ca se face vinovat de "rapirea" si "moartea probabila" a cetateanului american Robert Levinson, un agent FBI in retragere care a fost dat disparut in 2007 in Iran in circumstante misterioase, relateaza AFP.

Washingtonul a sanctionat doi oficiali din cadrul spionajului iranian - Mohammad Baseri si Ahmad Khazai - cu privire la o presupusa implicare in acest dosar anunta Trezoreria. Un oficial de rang inalt din cadrul administratiei in exercitiu a lui Donald Trump indeamna Guvernul viitorului presedinte american Joe Biden, care urmeaza sa intre in functie in ianuare, "sa includa aducerea inapoi acasa a americanilor detinuti pe nedrept" in Iran in cadrul unor eventuale negocieri cu privire la programul nuclear iranian.