Surse: Kim Jong-un e la criza vârstei de mijloc: Bea toată ziua și plânge de unul singur!

Liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, bea mult și plânge în mod regulat, în timp ce se luptă cu o criză a vârstei de mijloc, susțin experții. Dictatorul a împlinit 39 de ani la începutul acestei săptămâni și duce un stil de viață nesănătos, absențele sale lungi din viața publică sugerând că se luptă cu probleme grave de sănătate.

Acum, Dr. Choi Jinwook, un academician nord-coreean stabilit la Seul, spune că liderul se confruntă cu noi îngrijorări legate de sănătatea și siguranța sa personală, în timp ce se apropie de 40 de ani. "Am auzit că plânge după ce a băut mult. Este foarte singur și sub presiune", a declarat Dr. Jinwook pentru Telegraph, via Daily Star. În raport se precizează că Kim este supraponderal, fumător înrăit și că "bea băuturi spirtoase și vinuri fine ca un pește". Doctorii și soția lui i-au spus dictatorului nord-coreean să reducă din greutate și să facă mai multe exerciții fizice, însă se pare că liderul ignoră aceste rugăminți.

Se pare că Kim este atât de preocupat de sănătatea sa încât călătorește cu propria toaletă în rarele călătorii în străinătate, pentru a împiedica spionii să îi cerceteze fecalele în căutare de indicii. Tatăl lui Kim, Kim Jong Il, a murit de insuficiență cardiacă la vârsta de 69 de ani, în 2011, iar neliniștile liderului suprem ar putea fi cauzate de moartea tatălui său. Kim Jong Il ar fi suferit un accident vascular cerebral în 2008 și avea un gust pentru trabucuri, coniac și bucătăria gourmet, și se crede că ar fi avut diabet și boli de inimă.

Anna Fifield, expertă în Coreea de Nord, a declarat pentru Telegraph că Kim Jong-un a avut parte de o "copilărie anormală" și de o dinamică de "familie disfuncțională". "De la o vârstă foarte fragedă a fost tratat ca un prinț într-un mod în care nici măcar familia regală britanică nu ar fi fost", a adăugat ea. Andrei Lankov, profesor la Universitatea Kookmin din Seul, a declarat: "Scopul său este foarte simplu - să moară de moarte naturală în palatul său, zeci de ani mai târziu. El vrea să rămână la putere.

"El înțelege... dacă pierde puterea, foarte curând își va pierde probabil viața și pe toți cei pe care îi iubește". Lankov a adăugat: "Își protejează viața, nu stilul de viață". Din ianuarie 2022, Kim a testat o flotă de rachete balistice și de croazieră - inclusiv un focos nuclear cu o rază de acțiune de peste 9.300 de mile, la îndemâna continentului american. Chiar înainte de Crăciun, țara a lansat o rachetă balistică spre Marea Japoniei, la câteva zile după ce avioane de război americane și sud-coreene au efectuat exerciții comune pe care Coreea de Nord le-a considerat o repetiție de invazie.

Șeful Statului Major interarme al Coreei de Sud a declarat că lansarea a avut loc la 23 decembrie, dar nu a oferit alte detalii, cum ar fi tipul de armă lansată și distanța la care a zburat. La 20 decembrie, SUA au zburat bombardiere cu capacitate nucleară și avioane invizibile avansate în apropierea Peninsulei Coreene pentru antrenamente comune cu avioane de război sud-coreene. Coreea de Nord numește în mod obișnuit astfel de exerciții militare ale SUA și ale Coreei de Sud drept o repetiție de invazie.