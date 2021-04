Tensiunile cu Ucraina: Rusia aduce inca zece nave de razboi in Marea Neagra. Vedete de desant transferate din Marea Caspica

Serviciul de presa al Regiunii Militare Sud din cadrul Fortelor Armate ale Federatiei Ruse a transmis joi, 8 aprilie, ca vedete de desant si de artilerie apartinand Flotilei din Marea Caspica au inceput transferul interflote catre Marea Neagra.

"In cadrul verificarii de control asupra perioadei de instructie de iarna, peste 10 vedete de desant si de artilerie au inceput transferul din Marea Caspica in Marea Neagra. Inainte de iesirea din punctul de dislocare permanenta din Makhachkala, echipajele vedetelor au efectuat un intreg ciclu de pregatire pentru lupta si au indeplinit misiuni de curs pe mare", se arata intr-un comunicat de presa, preluat de agentia Interfax, scrie publicatia DefenseRomania.ro.

Pe parcursul pregatirilor pentru mars, comandantii vedetelor, precum si echipajele, au efectuat antrenamente privind trecerea navelor prin spatii inguste si prin stramtori. "Potrivit planului verificarii de control, echipajele vedetelor Flotilei din Marea Caspica, in cooperare cu forte ale Flotei ruse din Marea Neagra, vor participa la o serie de exercitii navale", au precizat reprezentantii Regiunii Militare Sud.

Un general ucrainean atrage atentia ca fara sprijinul NATO tara sa nu poate castiga un conflict militar cu Federatia Rusa, iar in opinia sa Alianta nu va interveni. Si daca ar face-o nu s-ar merge pana la capat, deznodamantul pentru Kiev fiind pierderea mai multor teritorii.

Generalul ucrainean Vasili Vovk, fost sef al departamentului de investigatii din cadrul Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), in cadrul unui interviu acordat postului de televiziune Nash si citat de agentia de presa Ria Novosti, ofera o imagine mai lucida cu privire la un potential conflict intre Ucraina si Federatia Rusa si atrage atentia ca NATO nu va interveni intr-un asemenea scenariu. El ofera exemplul Georgiei.

Iar fara sprijinul direct al Aliantei, considera Vovk, Ucraina nu poate castiga un conflict militar cu Federatia Rusa. "Toata lumea intelege ca fara NATO nu vom castiga un razboi". El precizeaza insa ca NATO nu ar intra intr-un conflict cu Moscova pentru Ucraina si are dubii daca ar face-o chiar daca Ucraina ar fi stat membru (n.a. - fapt imposibil de realizat in pofida insistentelor Ucrainei, din cauza conflictelor militare in care tara e angrenata).

Generalul ucrainean mai precizeaza ca intr-un conflict direct intre Ucraina si Federatia Rusa, cu participarea directa a Moscovei, NATO va face un pas inapoi pe modelul Georgia iar Ucraina ar putea pierde si mai multe teritorii in zona de sud-est a tarii. Generalul SBU a subliniat ca pana in prezent, in decurs de doar cativa ani, Ucraina a pierdut Crimeea si controlul asupra Donbasului.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat in acesta saptamana un apel oficial catre NATO sa accelereze aderarea tarii sale la Alianta Nord-Atlantica pentru a trimite 'un adevarat semnal' Rusiei. Zelenski considera ca NATO e singura cale pentru a opri Federatia Rusa sa avanseze in Ucraina si "pentru a pune capat razboiului din Donbas".

Statele Unite considera "credibile" informatiile despre miscarile militare ruse la frontiera cu Ucraina, au cerut Moscovei sa explice aceste "provocari" si sunt gata sa se angajeze cu privire la situatie, potrivit declaratiilor facute saptamana aceasta de Departamentul de Stat american, informeaza Reuters. Masarea de trupe ruse si miscarile acestora la granita estica a Ucrainei au devenit ultimul punct de tensiune in relatiile inghetate dintre SUA si Rusia, la mai putin de trei luni dupa preluarea functiei de presedinte al SUA de catre presedintele Joe Biden.

Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat intr-un briefing de presa ca SUA vor fi ingrijorate de orice eforturi ale Moscovei de a intimida Ucraina, fie ca au loc pe teritoriul Rusiei sau pe cel al Ucrainei. Price a refuzat sa spuna daca SUA cred ca Rusia se pregateste sa invadeze fosta republica sovietica vecina.

Mai tarziu in cursul zilei de luni, un purtator de cuvant al Departamentului de Stat a declarat pentru Reuters ca SUA sunt "deschise pentru implicarea cu Moscova" asupra situatiei, descriind drept "credibile" informatiile despre miscarile trupelor ruse de la granita Ucrainei si in Crimeea, peninsula ocupata de Rusia in 2014. Miscarile, a spus purtatorul de cuvant, au fost precedate de incalcari ale incetarii focului din iulie 2020, soldate cu uciderea a patru soldati ucraineni si ranirea altor patru. "Facem apel la Rusia sa se abtina de la actiuni de escaladare", a spus purtatorul de cuvant.

Uniunea Europeana, prin vocea lui Josep Borrell, seful diplomatiei europene, a promis sprijinul "neclintit" al UE acordat Kievului si, in acelasi timp, si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu miscarile de trupe ruse langa Ucraina, noteaza AFP. "Urmarim cu profunda ingrijorare activitatea militara rusa in jurul Ucrainei", a postat pe Twitter Josep Borrell dupa o conversatie la telefon cu ministrul de externe ucrainean, Dmitri Kuleba.