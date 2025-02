Trump devine tot mai agresiv cu privire la Fâșia Gaza: "O cumpăr și o demolez total! E un teren imobiliar"

Trump insistă asupra anexării Fâșiei Gaza. „Sunt hotărât să cumpăr și să dețin Gaza. În ceea ce privește reconstrucția, am putea să o dăm altor state din Orientul Mijlociu pentru a construi părți din ea, sub auspiciile noastre. Dar ne angajăm să o deținem și să ne asigurăm că Hamas nu se va întoarce", a declarat Donald Trump în fața reporterilor, în timp ce se îndrepta spre New Orleans pentru finala Super Bowl.

Potrivit CNN, Trump a descris enclava devastată de război ca pe un „mare teren imobiliar", subliniind că SUA vor deține și vor dezvolta treptat zona. „Gândiți-vă la aceasta ca la un mare teren imobiliar, iar Statele Unite îl vor deține și îl vor dezvolta încet - foarte încet, nu ne grăbim. Vom aduce stabilitate în Orientul Mijlociu în curând", a spus președintele american. Fost magnat imobiliar, Donald Trump a afirmat că întreaga Fâșie Gaza este un „loc de demolat" care urmează să fie „pus la pământ" și reconstruit.

„Nu există nimic în care oamenii să se mute înapoi. Totul este de demolat", a adăugat liderul de la Casa Albă. În plus, președintele american a sugerat că țările din regiune ar putea găzdui palestinienii strămutați în „locuri frumoase", fără a oferi detalii concrete despre această propunere. Trump s-a declarat deschis posibilității ca refugiații palestinieni să fie primiți în SUA, dar doar după o analiză „de la caz la caz". Această declarație vine după ce, marți, în cadrul unei conferințe comune cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, liderul american a spus că „SUA vor prelua Fâșia Gaza și vom face o treabă bună cu ea".

90% dintre locuitorii din Gaza au fost strămutați, iar mulți dintre ei au fost forțați să se mute în mod repetat din cauza conflictului dintre Israel și Hamas. Reacțiile la propunerile lui Trump nu au întârziat să apară. Ezzat El Rashq, membru al biroului politic al Hamas, a condamnat ferm ideea preluării Gazei de către SUA. „Gaza nu este o proprietate care să fie vândută și cumpărată. Este o parte integrantă a teritoriului nostru palestinian ocupat", a spus Rashq, subliniind că palestinienii vor respinge orice plan de strămutare.

Propunerile președintelui american contravin deceniilor de politică externă a SUA și au fost respinse de numeroși lideri regionali. Regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, intenționează să-i transmită lui Trump, în cadrul întâlnirii lor programate pentru 11 februarie la Washington, că planul riscă să alimenteze radicalismul și instabilitatea în regiune. În ciuda reacțiilor negative, consilierul pentru securitate națională al lui Trump, Mike Waltz, a apărat propunerea liderului american, sugerând că aceasta este „o salvă inițială" menită să aducă alte state la masa negocierilor. „Veniți cu propriul plan, dacă nu vă place al nostru", a spus Waltz în cadrul unei emisiuni la NBC.

Pe fondul acestor tensiuni, președintele israelian Isaac Herzog a anunțat că Trump urmează să se întâlnească cu președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi și, posibil, cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, pentru a discuta despre viitorul Fâșiei Gaza. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat ideea preluării controlului asupra Gazei de către SUA, numind-o „o abordare revoluționară și creativă". „Președintele Trump a venit cu o viziune complet diferită și mult mai bună pentru Israel", a declarat Netanyahu duminică, la întoarcerea din Washington.

Liderul israelian a subliniat că Trump este „foarte hotărât" să pună în aplicare acest plan și că discuțiile lor au avut „rezultate extraordinare". Totodată, Netanyahu a confirmat că Israelul va trimite negociatori în Qatar pentru a discuta despre continuarea armistițiului cu Hamas. Deși un armistițiu între Israel și Hamas a intrat în vigoare pe 19 ianuarie, tensiunile rămân ridicate. Anunțul lui Trump privind intenția de a prelua Gaza a provocat reacții dure din partea comunității internaționale, punând în pericol acordul de încetare a focului. Între timp, duminică, Israelul și-a finalizat retragerea din coridorul Netzarim, ceea ce a permis mii de palestinieni să revină în nordul și sudul Gazei, în vehicule supraîncărcate cu bunuri.