Trump vorbeste despre o revolta: 10 state americane isi coordoneaza redeschiderea economiei separat de Casa Alba

Zece state americane, sapte de pe coasta de est si trei de pe coasta de vest, care au o contributie de peste 38% la PIB-ul Statelor Unite, au decis sa isi coordoneze planurile de redeschidere a economiilor separat de Casa Alba, determinandu-l pe presedintele Donald Trump sa vorbeasca despre o revolta.

Pe coasta de est, initiativa este condusa de guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, iar pe coasta de vest de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, transmite Reuters. Cu exceptia statului Massachusetts, toate celelalte state sunt conduse de guvernatori democrati. Planurile au fost anuntate luni. Marti, presedintele Trump a sugerat ca unii guvernatori democrati sunt "razvratiti", dupa ce guvernatorul Cuomo a spus ca va refuza orice ordin de redeschidere prematura a economiei, care ar risca sa conduca la o revenire a epidemiei de coronavirus in statul New York.

Impreuna, cele 10 state au reprezentat in ultimul trimestru al anului 2019 38,3% din productia economica a Statelor Unite, ceea ce scoate in evidenta dependenta economiei americane de cele mai populate state. Statele California si New York, cel mai mare, respectiv al treilea mare stat, au o contributie de circa 23% la PIB-ul american, potrivit datelor Biroului pentru Analize Economice.

Anunturile referitoare la acordurile de coordonare a planurilor au fost facute dupa ce Trump a declarat luni ca lui ii revine orice decizie referitoare la redeschiderea economiei. Casa Alba pregateste planuri proprii, pe care ar urma sa le anunte in curand. Constitutia americana da statelor puterea de a lua decizii referitoare la cetateni si la binele public.

In afara celor doua mentionate anterior, cele doua state cu cele mai contributii la PIB sunt Texas si Florida, care reprezinta impreuna 14% din productia economica. Ambele state sunt conduse de guvernatori republicani. Cele 50 de state americane au generat in 2019 o productie economica de 21.400 de miliarde de dolari, prin diferite industrii. Sectorul financiar domina in New York, de exemplu, iar in Florida agricultura si turismul.

In nord-est, statele New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Pennsylvania, Rhode Island si Massachusetts isi vor coordona treptat redeschiderea economiilor. In final, fiecare stat va lua decizii proprii, bazate pe nevoile specifice, a spus Cuomo. "Spuneti guvernatorilor democrati ca "Revolta de pe Bounty" a fost unul dintre filmele mele preferate", a scris Trump pe Twitter, marti, referindu-se la un film clasic despre o revolta impotriva comandantului pe o nava britanica, la sfarsitul secolului 18.

"O revolta de moda veche, din cand in cand, este interesant si fortifiant de urmarit, mai ales daca revoltatii au atat de mare nevoie de comandant. Prea simplu", a scris Trump. Facand o prezentare pe larg a prerogativelor presedintelui, Trump a afirmat luni ca el are autoritatea finala de a redeschide economia, chiar daca anterior a lasat la latitudinea guvernatorilor de a lua masuri de distantare sociala.

"Daca imi va ordona sa redeschid economia intr-un mod in care ar pune in pericol sanatatea oamenilor din statul meu, nu o voi face", a declarat marti Cuomo, la CNN, referindu-se la Trump. Ulterior, intr-o conferinta de presa, Cuomo a adaugat: "Nu avem un rege in tara asta, avem o Constitutie si alegem un presedinte". In New York si alte state unde epidemia s-a declansat devreme, au aparut semne de atenuare.

Dupa doua zile de declin, Statele Unite au inregistrat un bilant record de 2.228 de decese ca urmare a imbolnavirii cu noul coronavirus, cel mai mare numar zilnic de morti la nivel mondial, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins.