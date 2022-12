Turcia a descoperit în Marea Neagră un nou zăcământ de gaz!

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a anunţat luni că în Marea Neagră a fost descoperit un nou zăcământ de gaze naturale, ale cărui rezerve sunt estimate la 58 de miliarde de metri cubi, potrivit TRTWorld.

Scopul final al Turciei este să-și declare independența energetică față de petrolul și gazele naturale străine cât mai curând posibil, a precizat Erdogan. Noul zăcământ a fost descoperit la 3.023 de metri sub nivelul mării. Rezerva de gaze naturale a Turciei în Marea Neagră are acum o valoare de piață de 1 trilion de dolari. Erdogan a anunțat că Turcia nu are de gând să se oprească: „Vom lansa noi foraje cât mai curând posibil".