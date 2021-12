Un soldat polonez care a fugit în Belarus a raportat uciderea unor voluntari de către forțele de securitate ale țării sale

Emil Chečko, un soldat polonez care a fugit în Belarus, a declarat că a văzut două cazuri în care forțele de securitate poloneze au ucis voluntari care au încercat să ajute migranții la graniță. Un fragment din interviu a fost publicat pe canalul Telegram al holdingului media belarus Belteleradiocompany.



"Am văzut cel puțin două astfel de situații", a declarat el într-un interviu acordat postului de televiziune Belarus 1. Chechko a confirmat că cele două persoane ucise erau polonezi. Fostul militar a adăugat că a fost martor la o situație în care "un voluntar a venit și a început să spună: 'Unde îi duceți (pe migranți)? Iar polițistul de frontieră, a spus el, "l-a împușcat pe voluntar în frunte". În plus, dl Chechko a raportat că polițiștii de frontieră polonezi i-au obligat pe soldații care îi însoțeau în patrulele de frontieră să se îmbete în prealabil.

"Când am ajuns acolo, am văzut un camion militar care stătea acolo. ... Și unul dintre ei l-a întrebat pe celălalt polițist de frontieră: "Ei bine, să ne reîncărcăm armele?". Și i-am întrebat, ce se întâmplă? Se uită la noi și ne spun: "Reîncărcați". Și ne arată cu degetul spre cap pentru a ne arăta unde să tragem. Când ne-au luat pentru prima dată, la prima patrulă, undeva pe drum, eram beți, am prins un om singur, apoi l-am dus în pădure, am săpat o groapă și chiar în fața ochilor noștri, când eram foarte beți și nu vedeam ce se întâmplă (la frontieră - n.r.), trupele de frontieră l-au împușcat pur și simplu în cap", a spus Chechko, citat de Ria.ru.



El a precizat că, în timp, polițiștii de frontieră au început să ia tot mai mulți soldați în patrulare, oferindu-le băuturi și "spunându-le să ucidă pe cineva". Potrivit polonezului, soldații care locuiau în corturi diferite au fost puși în mod deliberat în patrulare pentru ca aceștia să nu discute între ei despre aceste situații. Cu o zi înainte, Chechko a fost arestat la punctul de trecere a frontierei. El a cerut autorităților belaruse să îi acorde azil politic. El însuși a explicat că motivul a fost dezacordul său cu politica Varșoviei în timpul crizei migrației și tratamentul inuman aplicat refugiaților.



Bărbatul a spus că a servit în Regimentul 11 de artilerie Masurian din Divizia 16 mecanizată Pomeraniană, numită după regele Casimir. Unitățile sale au fost mutate la granița cu Belarus în timpul stării de urgență. Cu toate acestea, Varșovia a declarat că soldatul a avut probleme cu legea și a demisionat.



În timpul verii, la granița dintre Belarus și Polonia și statele baltice s-a înregistrat un flux crescut de migranți ilegali din Orientul Mijlociu și Africa care au încercat să intre în Europa de Vest. În noiembrie, situația de la granița dintre Belarus și Polonia s-a înrăutățit. Câteva mii de oameni și-au instalat o tabără în apropierea barierelor. Ei au încercat de mai multe ori să rupă cordonul, dar încercările lor au fost reprimate de poliție. În același timp, partea poloneză a folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene, iar cadavrele migranților au fost găsite de mai multe ori în zona de frontieră. UE și Belarus se acuză reciproc pentru criză.