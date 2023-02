Ursula a fost dată în judecată de NY Times pentru a obține SMS-urile prin care a "negociat" direct cu CEO-ul Pfizer achiziționarea a miliarde de doze de vaccinuri

Ursula von der Leyen a fost dată în judecată de NY Times la CJUE pentru a obține SMS-urile prin care a „negociat" direct cu Albert Bourla, CEO-ul Pfizer, achiziționarea a miliarde de doze de vaccinuri, anunță Politico pe data de 13.02.2023.

"Publicația se va confrunta cu avocații UE în cea mai înaltă instanță europeană, argumentul acesteia fiind că Comisia are obligația legală de a publica mesajele, care ar putea conține informații despre acordurile UE privind cumpărarea de doze de COVID-19 în valoare de miliarde de euro", arată Politico.

Dosarul în cauză, ce are numărul T-36/23 „Stevi and The New York Times v Commission", a fost înregistrat pe data de 25 ianuarie 2023 și făcut public public azi, 13 februarie 2023, anunță pe Facebook europarlamentarul Cristian Terheș.

Scandalul a pornit după ce în aprilie 2021 NY Times a relatat că Ursula von der Leyen a discutat direct, prin SMS, cu Albert Bourla achiziționarea a 1,8 miliarde doze de vaccin, fără ca acea negociere să se fi făcut urmând procedura legală.

Ulterior articolului din NY Times jurnaliștii au cerut date despre aceste SMS-uri, pe care Comisia Europeană a refuzat să le predea. Aceștia au făcut plângere la Ombudsman-ul european, care, după ce a anchetat Comisia Europeană, a concluzionat că aceasta a comis „administrație defectuoasă" în modul cum a gestionat aceste mesaje și cererea de comunicare a acestora către jurnaliști.

Ulterior s-a aflat despre contractele încheiate de Ursula von der Leyen cu firmele producătoare de vaccinuri care sunt în continuare nepublicate în întregime. Referitor la toate aceste acțiuni ale Ursulei von der Leyen, și încercarea de acoperire a abuzurilor sale de către Comisia Europeana, asistăm în acest moment la cel mai mare scandal de corupție, dacă nu din istoria umanității, atunci clar din istoria UE.