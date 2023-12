Viktor Orban și-a asigurat o nouă victorie în alegeri: Parlamentul a adoptat legea care interzice amestecul străinilor în afaceri

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, marţi, că partidul său nu are un plan electoral comun cu PSD. Întrebat când va rupe alianţa de guvernare cu PSD, Ciucă a spus că acest lucru se va face "în momentul în care va fi încheiat anul electoral 2024".

Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vecepresedinte al PNL, a avut un nou discurs "acid" in Parlamentul European, dupa ce Austria a "catadixit" sa promită un soi de "Schengen aerian" din martie 2024, la un an dupa refuzul categoric. Rares Bogdan amendeaza aceasta situatie in fata europarlamentarilor: