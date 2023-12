Cristian Popescu Piedone anunță susținerea PUSL pentru un lider liberal

Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al PUSL, a anunțat că formațiunea din care face parte îl va susține în 2024 la alegerile locale pe liberalul Hubert Thuma, pentru un nou mandat în fruntea CJ Ilfov.

„Începând de astăzi domnul Hubert Thuma are susținerea noastră, a PUSL. Probabil noi vom depune doar listă de consilieri și îl vom susține cu toată puterea noastră, pentru că știe ce are de făcut. Vedeți, fac o paralelă cu Ministerul Transporturilor. De ce nu avem 50 de kilometri de autostradă dați în folosință într-un an, dar am tăiat 200 de kilometri de panglică. Pentru că tot s-au schimbat. De aceea la Ilfov vrem continuitate, Hubert a demonstrat că poate să coabiteze cu toți factorii politici, în interesul județului", a spus Cristian Popescu Piedone, la ședința de alegeri organizată de PUSL Ilfov.

„Vă mulțumesc pentru oportunitate și pentru încredere. Avem multe lucruri în comun, dorința de a crește și de a dezvolta Ilfovul. Politica se face în general cu oameni de valoare și văd mulți oameni de valoare aici în sală, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră veți fi consilieri locali și județeni, primari, parlamentari și împreună vă aștept să dezvoltăm județul nostru", le-a transmis Hubert Thuma celor prezenți.

La ședință au participat și o parte dintre liderii PUSL, printre care s-au numărat președintele executiv Cristian Popescu Piedone, secretarul general al PUSL, Bogdan-Ion Jelea, vicepreședintele Simona Man, precum și Liviu Negoiță, liderul PUSL Sector 3.

Costin Ojog a fost ales președinte al PUSL Ilfov, anunțând un target ambițios pentru 2024.

„Îmi doresc ca acest partid și această organizație să crească de la zi la zi, să reușim ca în anul electoral ce urmează, unul extrem de greu, să câștigăm primării, consilii locale și să fie un an bun pentru toată lumea" a afirmat Costin Ojog, președintele ales al PUSL Ilfov.

Hubert Thuma este al doilea lider politic din afara PUSL pentru care umaniștii își anunță susținerea, după Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4.