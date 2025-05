Dan Nica, liderul PSD din Parlamentul European: „O zi extraordinara pentru Romania"!

Dan Nica transmite, după victoria lui Nicușor Dan, că este „o zi extraordinară pentru România". „Românii au ales un președinte pro-european, pentru ca România să-și continue parcursul occidental, stabil și predictibil. Țara merge mai departe!", spune Nica.

În schimb, pentru Partidul Social Democrat a fost, din nou, „o seară tristă": „Pentru prima dată în istorie, am fost spectatori. Am privit finala alegerilor prezidențiale la televizor. Pentru că n-am avut candidat. A treia înfrângere majoră în doar șase luni. Șase luni care au șters, aproape complet, încrederea pe care milioane de români și-au pus-o în noi: 24 noiembrie 2024 - candidatul nostru nu a intrat în turul doi al prezidențialelor; 4 decembrie 2024 - cel mai slab scor PSD la alegerile parlamentare din ultimele decenii; 18 mai 2025 - din nou, fără candidat în turul doi al prezidențialelor. Cifrele vorbesc. Astăzi, PSD este la doar 12%. Am pierdut încrederea multor oameni care au crezut în noi. Nu mai vorbim despre un semnal de alarmă. Nu mai este vorba de „îngrijorări". Este colaps. Este cădere liberă. Este pierderea contactului cu realitatea. Politica se face printre oameni, stând de vorbă cu ei, ascultându-i", spune Dan Nica.

Europarlamentarul PSD spune că partidul are nevoie de o schimbare, „nu o rotire de scaune, de fațadă, nu un nou discurs gol"

„Trebuie să lăsăm liderii adevărați să vorbească, să reconstruim social-democrația, să ne întoarcem la oameni, la nevoile lor. Este nevoie de mai mult: de curajul de a recunoaște greșelile, de deschiderea de a lăsa loc altor voci credibile, de voința de a reconstrui social-democrația de jos în sus, cu rădăcini în realitate, nu în sondaje inventate. Este nevoie de o reformă profundă, completă, brutal de sinceră. Altfel, nu mai rămâne nimic. Doar tăcere, rușine și irelevanță politică", adaugă Dan Nica.