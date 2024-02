De ce vrea PNL candidat propriu la prezidențiale și la Primăria Capitalei. Rareș Bogdan: Riscă să-i trimită în braţele lui Nicușor Dan

"PNL şi PSD nu îl sondează nici pe Dan Motreanu, nici pe mine. Noi dorim să continuăm activitatea la Bruxelles şi la conducerea PNL", a spus Rareș Bogdan, la Digi 24.

"Nu intră în intenţiile mele, nici măcar de a intra în sondajele pe care PNL şi PSD le fac. Dacă alte formaţiuni politice au făcut asta, au făcut-o pe propria răspundere. Nu am nici cea mai mică intenţie de a candida la Primăria Bucureşti, sau la vreo primărie de sector, sau de a intra în administraţia publică locală, în acest moment. Doresc să continui activitatea de reprezentare a României la nivelul Parlamentului European.

Consider că am făcut o treabă bună, sunt în topul celor mai influenți europarlamentari și cu cea mai bună încredere în rândul românilor. Nu văd de ce aș căuta să intru pe o zonă unde sunt oameni dornici sa facă acest lucru. PNL îl are pe Sebastian Burduja, va încerca și alte variante, dar în niciun caz eu sau Dan Motreanu", a mai spus liberalul.

"PNL nu renunţă la a avea candidat la preşedinţia României, cum PNL consider că nu trebuie să renunţe la a avea candidat la Primăria Capitalei şi vă spun şi de ce. Pentru că un candidat al PNL poate să rupă voturi masiv din votanţii domnului Nicușor Dan. Un candidat PSD riscă, în cazul votanţilor PNL, să îi trimită în braţele lui Nicușor Dan şi nu este de dorit acest lucru, pentru că domnul Nicușor Dan este o calamitate pentru Bucureşti şi ar fi un dezastru ca domnia sa să mai continue să conducă Bucureștiul.

Este exclus să-l sunținem la Primăria Capitalei și nu pentru că am avea o problemă cu persoana Nicușor Dan. Avem o problemă cu modul în care Nicușor Dan administrează Capitala în acest moment. Este lipsit de viziune, este haotic, nu știe deloc management, chiar dacă e, probabil, un om de bună-credință. Nimeni nu îi contestă calitățile de ONG-ist foarte bun", a punctat Rareş Bogdan.