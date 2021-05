Fost premier leagă două evenimente: "Ursul Arthur a fost omorât și laserul de la Măgurele a fost exclus!"

O parte din cea mai mare rachetă a Chinei, Long March 5B, este scăpată de sub control pe orbită, după ce a lansat săptămâna trecută o secțiune a noii stații spațiale a țării. Se așteaptă ca racheta să cadă pe Pământ în ceea ce se numește „o reintrare necontrolată" cândva sâmbătă sau duminică.

Un vanator din Bihor a fost impuscat in cap, vineri dupa-amiaza, 7 mai, la o partida de vanatoare ilegala. Barbatul de 40 de ani, a fost transportat cu elicopterul la Oradea si se afla in operatie. Potrivit politiei, apelul la 112 a fost inregistrat vineri la ora 13,24.

Bloomerg a publicat în exclusivitate un extras din volumul "Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire”, scris de Brad Stone. Acesta spune povestea loviturii de maestru date de fondatorul Amazon tabloidului Enquirer, care a dezvăluit detalii intime ale relaţiei extraconjugale cu o moderatoare de televiziune.