Cele mai bune 100 imagini nud din lume. Creatia unui basarabean aleasa din 444.000 de fotografii acceptate in concurs Fotograful Alex Iordache din Republica Moldova a ajuns in lista primilor 100 cei mai buni fotografi ai lumii, in urma participarii la un concurs international de fotografie profesionista.

Republica Moldova mentionata in declaratia finala a summitului NATO. Rusia este somata sa-si retraga trupele din zona Solicitarea a fost inclusa intr-o declaratie dupa summitul NATO care s-a incheiat luni, 14 iunie. Astfel, in declaratie se mentioneaza ca "ne reiteram sprijinul pentru integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova in cadrul granitelor lor recunoscute la nivel international. In conformitate cu angajamentele sale internationale, cerem Rusiei sa retraga fortele pe care le-a stationat in toate cele trei tari fara acordul lor".

George Simion îi pune două condiții lui Marcel Ciolacu ca să voteze pentru demiterea lui Florin Cîțu. Ii va face pe plac ldierul PSD?! Parlamentarii Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) vor vota moţiunea de cenzură a PSD cu două condiţii: să fie un text serios şi să fie obţinute voturi de la parlamentarii puterii, a declarat, marţi, liderul deputaţilor AUR, George Simion.

Dezvăluiri în cazul morţii lui Maradona. Infirmierul de noapte susţine că a primit ordin să nu-l trezească! Infirmierul de noapte al lui Diego Maradona, primul membru al echipei sale medicale care s-a prezentat luni la Parchetul argentinian, a negat că şi-a abandonat pacientul într-o agonie lentă, susţinând că i s-a "ordonat să nu-l trezească".

Haos total in Dosarul "Colectiv"! Judecatorii fie habar n-au pe ce lume se afla, fie au primit indicatii "de sus" sa blocheze cazul Haos domneste in Dosarul "Colectiv". Azi, la un nou termen, a fost iures in sala de judecată. Judecatorii au socat partile implicate prin faptul ca au pus in discutie reunirea dosarelor pe care tocmai ce decisesera sa le disjunga la termenul de ieri.

Acuzații Dosarul Colectiv: "Unii judecători sunt dornici să îi elibereze pe cei vinovați!" Preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, critică decizia Curţii de Apel Bucureşti de a forma două dosare Colectiv, apreciind că "există judecători dornici să îi elibereze pe vinovaţi", deoarece faptele s-au produs fără intenţie.

Drama fratiorilor impuscati de un vecin intr-un parc din Italia. Au murit tinandu-si tatal de mana Doi frati, de 5 si 10 ani, au fost impuscati duminica, pe 13 iunie, in timp ce se jucau intr-un parc din apropierea casei de langa Roma. Un individ inarmat, care locuieste in zona, s-a apropiat de copii, iar acestia, ingroziti, au inceput sa tipe, moment in care au fost impuscati in inima si gat.

Urs filmat cand urmarea doua persoane prin Sinaia O camera de supraveghere montata pe o cladire din Sinaia a surprins momentul in care un urs urmareste la mica distanta doua persoane care se plimba linistite pe strada.