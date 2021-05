Marcel Ciolacu de Ziua Europei: "Romania o va duce mai bine cand fiecare roman o va duce mai bine"

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, 9 mia, cu prilejul unui eveniment dedicat Zilei Europei, ca la 14 ani de la intrarea Romaniei in UE, clasa politica nu poate sa gaseasca consensul pentru a transforma cu adevarat tara noastra. Totodata, Ciolacu a militat pentru salariul minim european.

"Suntem astazi aici, in acest loc special, demnitari, oameni cu functii administrative, oameni de afaceri, reprezentanti ai patronatelor, suntem aici pentru a discuta de Romania europeana. Dar nu doar ziua de astazi este importanta, ci toate zilele anului, acele zile in care fiecare dintre noi trebuie sa exersam si sa punem in practica principiile UE despre care discutam astazi.

Clasa politica a imbratisat festivismul in dauna actiunii concrete. Dupa mai bine de un sfert de secol de la un moment istoric de la Snagov, iata, Romania este astazi intr-o criza acuta de idei si proiecte nationale. In 1995 toate fortele politice au inteles ca trebuie sa isi dea mana pentru un pact care sa duca Romania in UE si NATO", a declarat Marcel Ciolacu, duminica.

Liderul social-democrat a criticat clasa politica din Romania si a spus ca "interesele partizane si orgoliile politice trebuie sa inceteze".

"Astazi, la 14 ani de la aderare, toata clasa politica nu e in stare sa gaseasca consensul pentru o serie de proiecte care sa transforme cu adevarat Romania. Interesele partizane si orgoliile politice trebuie sa inceteze. Ele sunt doar o frana in calea construirii economiei viitorului, a saselor egale, a educatiei si prosperitatii pentru toti cetatenii. Va cer astazi sa avem intelepciunea sa construim un nou Snagov pentru societatea romaneasca. Avem aceasta datorie atat pentru cei nascuti in comunism, cat si pentru generatiile tranzitiei sau a celor nascute in Romania europeana", a afirmat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a sustinut ca romanii sunt printre cei mai pro-europeni, dar ca reprezentantii clasei politice nu au gasit mijloacele pentru a imbunatati viata romanilor.

"Forta unei natiuni nu sta intr-un lider sau intr-altul, forta unei natiuni este data de cetatenii sai, iar romanii sunt printre cei mai pro-europeni dintre natiunile UE, insa nimeni nu ne garanteaza locul si rolul in Europa. E adevarat ca, in ultimii ani, clasa politica nu a reusit sa foloseasca Uniunea Europeana ca un mijloc de a imbunatati viata romanilor pentru ca in final doar asta conteaza, nu statisticile, nu PIB-ul, doar viata romanilor. De aceea nu cred in lucruri fantastice promovate cateodata iresponsabil de anumiti politicieni de dreapta.

Cred ca acestea sunt zero daca nu se simt in viata de zi cu zi a oamenilor. In realitate este ca milioane de romani traiesc in continuare la limita saraciei. Peste 5 milioane de romani au plecat din tara. Romania o va duce mai bine cand fiecare roman o va duce mai bine", a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a precizat ca este nevoie de locuri de munca decente.

"Avem nevoie de locuri de munca decente si salarii echitabile pentru ca aceasta este principala problema a Romaniei. De aceea, noi din PSD vom face tot ce e posibil ca salariul minim european va deveni o realitate. Trebuie sa reducem saracia, sa crestem nivelul de trai cat mai aproape de nivelul european. PNRR este atat de important si nu trebuie sa il ratam. Politicienii de dreapta trebuie sa inteleaga ca este sansa istorica a Romaniei de a trece la nivelul urmator.

Nu avem dreptul sa ratam aceasta oportunitate, asa cum am ratat intrarea in Schengen sau cum s-a renuntat la orice orizont de timp pentru adoptarea monedei unice. Trebuie sa ne gandim serios la impozitarea echitabila a capitalului. (...) Nu mai putem asista impasibili cum drepturile concetatenilor nostri sunt calcate in picioare. PSD a fost un motor al integrarii si va ramane un promotor al intereselor tarii noastre in plan european", a conchis liderul PSD.