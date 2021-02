Mihai Tudose ironic la adresa lui Cîțu: "Copilul durerii pleacă la Bruxelles!"

Se redeschid stadioanele de fotbal. Care sunt condițiile pentru suporteri Liga Profesionistă de Fotbal a publicat pe site-ul oficial un set de condiţii ce trebuie îndeplinite de către cluburi şi autorităţi pentru ca suporterii să se poată întoarce pe stadioane la meciurile de Liga I, printre acestea aflându-se şi tipărirea de bilete personalizate, astfel încât suporterii să poată fi identificaţi.

Crima oribilă la Medias. Un batran de 88 de ani si-a ucis cu o ranga sotia in varsta de 91 de ani Crima s-a petrecut in noptea de luni spre marti, in localitatea Medias, judetul Sibiu, implicati fiind doi batrani din Alba. Un barbat in varsta de de 88 de ani, care locuia cu nevasta sa de 91 de ani s-a trezit in jurul orei 03.00, sa o ajute pe batrana sa isi schimbe hainele deoarece femeia transpira excesiv din cauza unei afectiuni medicale.

Fosta miss, membru PNL, numita in consiliul de administratie al unui spital COVID din Cluj Claudia Ardelean, o tanara de 27 de ani din Cluj, membra PNL, fosta miss si proprietara unei firme de hostess, va face parte din Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie din Cluj, anunta Stiri de Cluj.

Scenariu sumbru prezentat de Raed Arafat: "Revenirea la normalitatea totală, la acest moment, este imposibilă!" Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat marţi că există premisa reluării mai uşor a unor activităţi dacă se vaccinează cât mai mulţi români, apreciind că trebuie să existe o balanţă între impactul pe sistemul sanitar, impactul pe sănătatea publică şi între aspectele economice.

AEDE: Lovitură totală pentru cetățeni - morbiditate crescută cu 50% la locuitorii din zona gropii de gunoi Glina din Popești-Leordeni, Berceni și zonele limitrofe! Morbiditatea, în termeni simpli, se referă la nivelul de boală și de invaliditate caracteristic unei populații afectate de factori externi care determină nivelul și impactul acesteia.

Ce pantofi se potrivesc cu celebra "little black dress" Alintată cu diminutivul „micuța", model de eleganță vestimentară, parfum creat de case de modă celebre, rochia neagră este dovada clară și sigură a faptului că „less is more", că simplitatea este întotdeauna elegantă. LBD, cum o prescurtează cei din lumea modei are paginile ei speciale în revistele de modă, iar materialele create în legătură cu ea sau cu ea pe post de vedetă sunt deja de ordinul zecilor de mii.

O muncitoare a primit din greseala un salariu de 20.000 de euro. Tanara a refuzat sa-i returneze O angajata a unei fabrici din Brasov a fost trimisa in judecata dupa ce firma la care lucreaza i-a transferat in cont, din greseala, peste 100.000 de lei, iar muncitoarea a refuzat sa restituie banii. Procesul este pe rolul Curtii de Apel Brasov, iar sentinta finala a ramas in pronuntare.

De ce cad blocurile la cutremur. Cartierele bucureştene se deplasează cu zeci de milimetri anual Mai multe cartiere din Capitală se deplasează anual chiar și cu câțiva zeci de milimetri, din cauza mișcări semnificative de tasare și ridicare.