Nazare de la Bruxelles: Comisia Europeana ar putea confirma cresterea economica a Romaniei

Alexandru Nazare pe Facebook, de la Bruxelles:

"Masurile adoptate, parametrii in care am construit bugetul de stat pentru anul in curs, comunicarea constanta la nivel tehnic si politic au fost factori care au intarit relatia de incredere cu Comisia Europeana. Acestea sunt cateva concluzii dupa o discutie deschisa cu comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, pe care m-am bucurat sa il revad in aceasta seara la Bruxelles. Saptamana viitoare urmeaza publicarea prognozei de primavara a Comisiei Europene si sper ca vestile bune din ultima vreme privind evolutia economiei Romaniei sa fie reconfirmate. Numai cu prudenta si monitorizarea permanenta atat a cheltuielilor cat si a veniturilor putem sa atingem tintele prevazute."