Nicușor Dan recunoaște că a mințit bucureștenii! Top 4 minciuni cu care a câștigat acum 4 ani (P)

Nicușor Dan, într-o intervenție în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, a recunoscut că a mințit bucureștenii. Actualul edil a admis că a mințit în context politic, folosind o tactica pe care a blamat-o ani de-a rândul din ipostaza sa de activist anti-sistem.

"Damian Drăghici: În ce fel de context ai minți?

Nicușor Dan: Politic, ha ha ha!"

Edilul mai spune că se simte absolut împăcat cu sine, dar și că nu exclude să accepte unele compromisuri în cariera sa. Nicușor Dan face o întreagă analogie, exemplifcând chiar diferite feluri de a minți, cum ar fi minciuna prin omisiune, îmbrăcată de actualul primar într-un folos public și social, de fapt.

Top 4 minciuni ale lui Nicușor Dan pentru București

1.De mâine poți face duș!

În campania din 2020, termoficarea era principala temă electorală promovată de Nicușor Dan și USR, sub sloganul "vă promitem apă caldă". Însă cifrele arată ca investițiile au mers mai lent în actualul mandat, comparativ cu fosta administrație Firea.

Practic, numărul de kilometri de conducte înlocuiți între 2016 și 2020 ar fi de 308 km, în timp ce actualul edil a schimbat în mandatul său doar 260 de kilometri. În plus, Nicușor Dan a pierdut peste 300 de milioane de euro. Banii fuseseră obținuți în mandatul Gabrielei Firea prin Program Operațional Infrastructură Mare (POIM), iar pierderea lor a survenit din cauza ritmului lent în care au avansat lucrările, cu doi ani de stagnare de la preluarea primăriei de către Nicușor Dan. Accelerarea din ultimul an se datorează campaniei electorale și se întâmplă într-un ritm haotic, cu șantiere necoordonate și opriri ale apei calde in toate cartiere.

2.Semaforizarea inteligentă

Abia în ultimul an de mandat a reușit Nicușor Dan semnarea contractul de achiziție pentru studiul de fezabilitate al semaforizării inteligente în București. Acum, după promisiunea neonorată, primarul cere electoratului încă 4 ani pentru exact aceeași minciună, finalizarea proiectului.

3.Poluarea

Termoficarea si traficul, promisiuni neonorate de Nicușor Dan, duc la o a treia, reducerea poluării. Cifrele ne arată ca poluarea rezultată în urma traficului reprezintă 58% din deprecierea calității aerului, iar problema încălzirii rezidențiale are și ea un aport de 27% la deprecierea calității aerului. Mai mult decât atât, Comisia Europeană a impus Bucureștiului elaborarea și adoptarea Planului Integrat de Calitate a Aerului până la cel târziu 30 octombrie 2024. Capitala condusă de Nicușor Dan este singurul oraș care încă nu are implementate măsurile impuse în urma condamnării Curții Europene de Justiție, din anul 2020, și riscă penalizări și chiar măsuri de infringement.

4.Registrul spațiilor verzi

Realizarea registrului spațiilor verzi era o altă promisiune electorală a lui Nicușor Dan în 2020. Acesta menționa în planul "Împreună Construim noul București":

„Vom debloca și vom finaliza Registrul Spațiilor Verzi, pe care actuala administrație a Capitalei l-a neglijat (neglijență pentru care a și fost amendată de către Garda de Mediu). Cu acest registru vom putea face un management corect al spațiilor verzi, împiedicând mult mai eficient asaltul asupra acestora și putând realiza un program real de plantare de arbori"

După aproape 4 ani de mandat, registrul spațiilor verzi încă nu există, iar municipalitatea nu a amenajat niciun spațiu verde nou. Înființarea unui registru al spațiilor verzi ar însemna pentru Nicușor Dan dovedirea în mod oficial a lipsei de metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor necesari în proprietatea primăriei, lucru ce ar obliga astfel municipalitatea la investiții în noi spații verzi și despăgubirea unor exproprieri.