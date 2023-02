Rares Bogdan, discurs magistral in plenul PE în fața Comisarului autriac Johannes Hahn, pentru aderarea României la Schengen

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a rostit un discurs magistral in plenul Parlamentului European, in fata Comisarului austriac Johannes Hahn, in privinata aderarii României la Spatiul Schengen:

Excelențele voastre,



România își dorește ca Uniunea Europeană să devină un loc mai sigur pentru cetățenii ei. Dar și românii sunt cetățeni europeni!

Românii contribuie esențial la stăvilirea migrației ilegale, și cu toate astea, au fost jigniți cumplit.

Românilor li s-a refuzat accesul în Spațiul Schengen, iar asta s-a întâmplat din cauza josniciei politice a cancelarului austriac Nehammer. Care iată, a și plătit la alegerile de duminica unde partidul sau a inregistrat cel mai prost scor electoral de la al doilea razboi mondial incoace.



Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană nu trebuie să devină un loc unde mai-marii zilei dispun discreționar de soarta a milioane de cetățeni!

Ce au făcut românii ca să merite un asemenea tratament nemernic?

Au investit un miliard de euro în securizarea frontierelor!

Au ajutat milioane de refugiați ucraineni, 3,5 milioane (!!!!), au hrănit, i-au luat acasă, le-au cumpărat medicamente și lapte praf și nu s-au plâns, deoarece românii chiar sunt creștini, nu doar spun că sunt.



Românii își asumă un risc major în vecinătatea Ucrainei, dar vă spun ceva și luați aminte: ei nu sunt fraierii Uniunii Europene si nici cetateni de rang 2. lSper ca Suedia, o democratie consolidata si un stat model pentru respectarea drepturilor si libertatilor sa puna pe agenda unuia dintre cele doua Consilii JAI pe care le patroneaza in martie si iunie, extinderea spatiului Schengen pentru Romania si Bulgaria!