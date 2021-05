Rares Bogdan, dupa ce jandarmii au navalit intr-un local in care lua masa: "Nu suntem stat autocratic sa calcam in picioare oameni care abia mai traiesc"

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a reclamat intr-o interventie televizata modul in care jandarmii au intervenit intr-un local din Bucuresti in care politicianul lua masa. Rares Bogdan i-a cerut ministrului Afacerilor Interne sa le explice fortelor de ordine ca nu mai este stare de urgenta.

"Nu suntem stat autocratic, unde sa calcam in picioare firme si oameni care abia mai traiesc de pe o zi pe alta, care au avut de suferit enorm in urma COVID si-n urma masurilor restrictive. Ceea ce am vazut cu ochii mei astazi mi-a aratat ca, in continuare, o parte din autoritatile statului, un stat pe care acum il reprezint si eu. Poti sa o faci discret, ducandu-te sa verifici datele cu oameni in civil. Nu are de ce sa vina Jandarmerie, cu oameni in uniforma, nu au de ce sa vina sapte oameni pe o terasa, speriind publicul", a declarat Rares Bogdan.

Europarlamentul mai spus ca l-a sunat pe ministrul Lucian Bode, dar acesta nu i-a raspuns la telefon. "Vreau sa-l rog pe prietenul meu Lucian Bode si pe prietenul meu Bogdan Despescu, cei doi oameni care conduc Ministerul de Interne, sa actioneze si sa le explice domnilor de la Politie ca nu mai este stare de urgenta. Companiile romanesti au trait extrem de greu, mai ales cele din HoReCa. Astazi, am fost cu familia intr-un loc, am mai fost in trei locuri, pentru ca am avut intalniri, si m-am bucurat de aceasta stare de libertate care s-a instituit la nivelul Bucurestiului si, in fiecare din cele patru locatii din nordul Bucurestiului, au navalit cei din Jandarmerie sau din Politie", s-a plans Rares Bogdan in interventia televizata.