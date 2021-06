Scandal imens în USR: Deputatul Emanuel Ungureanu ere demisia ministrului Sănătății după ce și-a bătut joc de Institutul de Urologie din Cluj

Deputatul USR Emanuel Ungureanu cere demisia ministrului Sănătății, după ce conducerea Institutului de Urologie din Cluj și-a dat demisia zilele trecute, ca protest față de lipsa de finanțare.

Directorul Silviu Moga a renunțat la funcție, iar ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a venit la Cluj, pe furiș, pentru a încerca să rezolve problemele, fără succes. Deputatul USR Emanuel Ungureanu îi cere demisia ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă, pe care o acuză de incompetență, transmite Stiri de Cluj.

"Sunt foarte supărat pe Ministrul Sănătății și pe doamna ministru Ioana Mihăilă, în mod specific. În ciuda apelurilor repetate pe care le-am făcut la adresa ministerului, în calitate de deputat, conducerea Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj a fost mințită constant de Casa Națională de Asigurări, care a promis conducerii instituției o finanțare suplimentară prin mărirea TCP (tarifului pe caz ponderat), lucru care nu s-a mai întâmplat. În plus am solicitat, fără succes, creșterea finanțării prin programul de transplant și introducerea secției ATI a Institutului în programul național AP ATI (Acțiuni prioritare ATI).Am făcut drumuri cu managerului Institutului, dr. Silviu Moga, la Casa Națională de Asigurări, am făcut adrese la Minister, la care nu a răspuns Ministerul timp de trei luni. Din cauza acestui val de minciuni și angajamente ignorate, managerul Institutului de Transplant dr Silviu Moga și-a dat demisia acum câteva zile", a declarat deputatul Emanuel Ungureanu, pentru Știri de Cluj.

Sâmbătă seara, ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a venit la Cluj, pe furiș, pentru a discuta cu cei de la Institut, după ce directorul și-a dat demisia pentru că toate apelurile au fost ignorate. "Practic a venit degeaba la Cluj, pentru că atunci când i-am atras atenția că lucrurile sunt grave și e nevoie de suport, am fost ignorați. Motiv pentru care am declarat public că îmi retrag sprijinul politic pentru actuala conducere a Ministerului Sănătății", a mai declarat Ungureanu. Acesta a explicat că Institutul este o unitate medicală de top, dar primește bani ca orice secție de urologie de la un spital din țară.