Ministrul Finanțelor vorbește despre cel mai negru scenariu pentru România: Revenea Troica! Am ajuns într-o cumpănă

Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare, care conține și creșterea TVA, a fost o „ancoră pentru țară", fără de care am fi intrat în incapacitate de plată, spune ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Consecințele ar fi fost dezastruoase pentru buget, dar și pentru fiecare român în parte, iar pentru statul român ar fi însemnat să revină "Troica" din perioada 2008-2009.

Întrebat, duminică seara, dacă se putea fără creșterea TVA, Alexandru Nazare a spus că acum suntem „pe o cumpănă". „Eu sunt liberal. Toată viața mea politică, atunci când am vorbit despre taxe, n-am vorbit despre creșterea lor. Am vorbit despre scăderea lor. Și despre cât de importantă e scăderea lor pentru economie. Și aceasta-i formația mea. Am apărat cota unică, o apăr în continuare, am vorbit de scăderea taxelor. Dar când ajungem pe o cumpănă, de genul în care suntem acum, nu mai e vorba de o politică economică, nu mai e vorba de stânga, de dreapta, e vorba de stabilitatea financiară a României. Și atunci, obiectivul cel mai important este să vorbim de stabilitate, de această ancoră pentru țară. Aceasta a fost o ancoră pentru țară, bineînțeles, cu niște costuri.

Evident că sunt și niște costuri. Dar ce-ar fi însemnat să intrăm în incapacitate, să nu ne mai putem finanța, să rămânem 3-4 ani de zile în acest proces. Revenea Troica, care a fost în 2008-2009, și noi nu mai aveam libertatea să ne finanțăm de pe piețe, nu mai aveam libertatea integrală de decizie asupra economiei. Adică eram foarte mult... marja de manevră era extraordinar de restrânsă și măsurile pe care am fi fost obligați să le luăm erau mult mai violente, afectau mult mai mult, nu doar antreprenorii, populația în general. Plus de asta, aveam, ați văzut, 2008-2009, am avut o devalorizare de 20%. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi însemnat o devalorizare bruscă în acest moment și care erau consecințele pentru populație", a spus ministrul de Finanțe.

Potrivit acestuia, efectele în lanț ar fi afectat mult mai mult populația decât o face Pachetul 1 sau Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare. „Acele efecte în lanț erau de fapt, afectau mult mai mult populația decât ar afecta acest pachet sau al doilea pachet, care bineînțeles că au efecte, sunt negative, dar nu se compară, nu se pot compara cu ce ar fi însemnat o pierdere a calificatiului de investiții pe care o riscam", a mai spus Nazare.