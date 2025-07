A dat și premierul "șpagă de supraviețuire" la fel ca Dragoș Anastasiu? Bolojan a vorbit public de "vama de interior" pe care o dădea Poliției

În alegerile locale din 2020 Ilie Bolojan a vorbit despre ascensiunea sa din mediul privat imediat perioadei anilor '90 până la administrația locală. În 2025 vicepremierul Dragoș Anastasiu a demisionat din funcție, după ce a ieșit la iveală că a dat șpagă (el îi spunea de „supraviețuire") timp de opt ani de zile unui angajat ANAF.

Revenind la Bolojan, actualul premier vorbea în videoclipul de campanie amintit cum era nevoit să ofere bani Poliției când venea la București pentru aprovizionarea magazinelor pe care le gestiona. Iată cum a relatat Ilie Bolojan că se desfășura interacțiunea lui cu autoritățile statului, pe vremea când era un mic comerciant:

„Eu înainte de a fi primar am fost un mic comerciant. Mă duceam o dată pe săptămână la București, ca să fac aprovizionarea magazinelor mele și mă oprea Poliția noaptea pe la Turda și îmi lua bani. Era ca un fel de vamă de interior. Când intrai în București, din nou, te mai oprea o dată Poliția să-ți mai ia niște bani pentru că aveai mașină cu numere de provincie și oricum nu riscau nimic cu tine. Mi-am spus atunci că dacă va depinde vreodată de mine să schimb ceva o să fac tot ce este posibil ca să fac acest lucru ca sistemul public să înțeleagă că el este în serviciul cetățenilor și nu cetățenii sunt în serviciul primăriei", a declarat Ilie Bolojan, în 2020, în clipul de campanie.

Fostul vicepremier Dragoş Anastasiu a declarat că există două tipuri de şpăgi, există şpăgi de supravieţuire şi şpăgi de îmbogăţire şi din punctul lor de vedere, treaba a fost din zona de supravieţuire. El a precizat că firma sa nici o secundă nu a făcut evaziune fiscală. "Există două tipuri de şpăgi. Există şpăgi de supravieţuire şi există şpăgi de îmbogăţire. Şpaga de supravieţuire e atunci când, şi apropo, în anii 90 şpaga era cu plicul sau cu geamantanul", a spus Anastasiu, în cadrul unei conferințe de presă. El a arătat că, "din anii 2000, lucrurile s-au mai sofisticat, nu se mai merge cu plicul sau cu geamantanul, se merge cu contracte de consultanţă şi cu alte variante de tipul ăsta".

"Din punctul nostru de vedere, treaba a fost din zona de supravieţuire. În perioada de timp în care au continuat aceste contracte până la un moment dat, după care, mult mai mult, facturi neplătite, pur şi simplu facturi neplătite, în toată perioada asta a fost zona de frică şi de supravieţuire. În toată această perioadă compania mea a plătit 75 de milioane de lei impozite la stat. 75 de milioane de ron. În toată această perioadă", a mai afirmat el.

"Nu a fost nici o secundă, dar nici o secundă, când noi am făcut evaziune fiscală, şi am avut, avem şi vom avea toate veniturile înregistrate, am avut, avem şi vom avea toate salariile plătite oficial, spre deosebire de foarte multe firme care se plătesc salariile la minim pe economie plus în plic, şi gândiţi-vă de ce se întâmplă lucrul ăsta şi de ce nu se iau măsuri din această privinţă", a spus vicepremierul Dragoş Anastasiu în colnferinţa de presă.

El a arătat că niciodată, nici o secundă, nici un moment, nu a fost vorba de zona cealaltă care se cheamă îmbogăţire, să plăteşti mai puţine impozite la stat sau să ai încasări ilicite. "Asta este imaginea pe care, cu cea mai mare sinceritate, v-o pun pe masă. Dacă nu mă înşel, este totuşi înrechizitoriu. Asta este realitatea", a mai declarat Anastasiu.