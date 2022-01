Sorin Grindeanu îl pune la punct pe "ministrul Rangă": "Vorbea de deschiderea circulației pe 100 km de autostradă în 2021: a lăsat ZERO km deschiși!"

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, îl acuză pe Cătălin Drulă, supranumit "ministrul Rangă", că se preface că nu ştie unele lucruri atunci când a condus ministerul şi anume că a semnat „un contract pentru completarea SF Ploieşti- Braşov în care: pe o pagină scrie negru pe alb 30 de luni pentru etapa I şi 46 de luni pentru etapa a II".

„Domnul Drulă ştie, doar se face ca nu ştie şi aude selectiv. Acesta este probabil motivul pentru care a semnat un contract pentru completarea SF Ploieşti- Braşov în care: pe o pagină scrie negru pe alb 30 de luni pentru etapa I şi 46 de luni pentru etapa a II (cu startul logic după finalizarea primei etape!); iar pe altă pagină scrie că sunt 46 de luni care includ etapa I + etapa a II-a!!", a scris Sorin Grindeanu, luni pe Facebook. De asemenea, Grindeanu a amintit de o licitaţie despre care Cătălin Drulă susţinea că a fost lansată în timpul interimatului lui Lucian Bode, însă Drulă a semnat un contract „vag şi interpretabil".

„- Vorbim de un contract din care fiecare înţelege ce vrea şi despre care Cătălin Drulă se laudă că l-a urmărit cu atenţie în perioada în care a fost ministru. L-a urmărit atât de atent încât nici el nu mai ştie ce scrie în el! Sau ştie prea bine?! - Domnul Drulă încearcă să mute atenţia opiniei publice, spunând că licitaţia a fost lansată pe vremea ministrului Lucian Bode şi trece cu nonşalanţă peste faptul că de fapt el, Cătălin Drulă, a semnat un contract vag şi interpretabil. - Ce nu mai spune fostul ministru este că pe parcursul celor 10 luni care au trecut de la semnarea contractului: în 8 luni a fost titular al acestei instituţii!", a completat social-democratul. Ministrul Transporturilor a vorbit şi despre reacţia lui Cătălin Drulă la cei peste 80 k de drum de mare viteă care au termen de finalizare îna cest an.

„Domnul Drulă se face ca nu înţelege nici ce aude. Dovadă... reacţia sa la cei peste 80 de km de drum de mare viteză care au termen contractual de finalizare anul acesta: adică 2022. Şi fără să mă antepronunţ, am spus simplu- peste 80 de km: 1. Sectorul de autostradă Chiribiş - Biharia, în lungime de 28,55 km. 2. Tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova-Piteşti, cuprins între Craiova şi Robăneşti, de 17,7 km. 3. Tronsonul 2 al Drumului de mare viteză al Drumului Expres Craiova-Piteşti, cuprins între Robăneşti şi Valea Mare, de 39,85 km. Nu vreau să reamintesc de promisiunile domnului Drulă care vorbea de deschiderea circulaţiei pe 100 km de autostradă în 2021: a lăsat ZERO km deschişi + 24 de km de autostradă (pe Sebeş-Turda lotul 2)- cu lucrări blocate. Drulă, kilometrii de autostradă nu au nume! Şi am promis deja că nu tai panglici!", a conchis Grindeanu.

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, îi dă replica succesorului său, Sorin Grindeanu, care a afirmat că a găsit la minister documentele licitaţiei pentru studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic al autostrăzii Ploieşti-Braşov, cu termene de zeci de luni, documente despre care Grindeanu spune că ar fi fost încheiate sub conducerea lui Drulă. „Domnul Grindeanu se războieşte cu «fostul ministru» şi gafează din nou, neştiind că nu se referă la mine, ci la colegul de masă din guvern, domnul Bode", a mai spus Drulă. El îl acuză pe Grindeanu că „gafează" şi atunci când face declaraţii legate de numărul kilometrilor de autostradă sau drum expres aflaţi în lucru.