Sponsorizări dubioase, țeapă cu "acte de caritate" si masini de epocă pentru Piedone

Loteria Romana, condusa la acea vreme de Liliana Minca, a sponsorizat in anul 2008 cu 7000 de euro un ONG apartinand colegului sau de partid, Cristian Popescu „Piedone". Cu banii primiti organizatia trebuind sa editeze, in 2007, un „mini-ghid" al cetateanului european. In realitate vorbim despre o coala A4 transformata in pliant.

Conform site-ului Loteriei Romane, prin contractul cu numarul 17297/14 mai 2007, compania condusa de conservatoarea Liliana Minca aloca suma de 7.000 de euro catre Asociatia pentru Protectia Cetateanului (APC) condusa de colegul sau de partid, Cristian Popescu „Piedone". Banii erau destinati, conform mentiunii de pe site-ul institutiei, „consolidarii sistemului de protectie si siguranta a cetateanului prin editarea unui Mini-Ghid al Cetateanului European".

Ghidul, de fapt o fila A4 tiparita fata-verso si pliata in trei, contine, in principal, o colectie de adrese si numere de telefoane ale institutiilor mai importante ale administratiei centrale si ale directiilor acestora din Capitala. In plus, documentul mai contine doua citate, unul din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si unul din Constitutie si o sectiune de reclama pentru asociatia condusa de Piedone.

Pe langa acestea, o alta sectiune contine o fraza in care este explicat la modul general felul in care cetatenii se pot adresa Curtii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg si o alta dedicata modului in care pot fi contestate decizile Caselor de Pensii. Contactat de jurnalistii vremii, Cristian Popescu Piedone a declarat ca ghidul a fost editat si tiparit in „cateva zeci de mii de exemplare" si distribuit in intreaga tara de „cativa tineri", insa nu a putut dovedi aceste lucruri. Ne aducem aminte de cum a obținut si asociația CNMR condusa de Alexandru Cumpănașu un milion de lei de la Guvern ca să realizeze 3 broșuri de tip copy-paste în Anul Centenar.

Cantareata Anamaria Ferentz a participat in luna decembrie a anului 2007 la un eveniment caritabil, in cadrul caruia si-a scos la licitatie o pereche de cercei primiti in dar de la Teo Trandafir. Bijuteriile vedetei au fost castigate de Cristian Popescu Piedone, care a licitat suma de 500 de euro, banii urmand sa ajunga la un tanar de 20 de ani din Navodari, care a ramas imobilizat in urma unui accident rutier. Invitat la evenimentul organizat la cafeneaua Zebra din Capitala, „Piedone" si-a trecut, gratie acestei donatii, numele la loc de cinste pe lista celor care au sarit in ajutorul semenilor lor aflati in suferinta. Din pacate, asta a fost doar imaginea cu care a ramas publicul, intrucat banii nu au fost donati in realitate.

Cantareata Anamaria Ferentz a confirmat in 2008 faptul ca Piedone nu i-a dat niciodata cei 500 de euro: „Nu, nu am primit pana acum banii. Era vorba de 500 de euro. Au trecut vreo sase luni de atunci, dar nu am primit nici macar un semn de la Cristian Popescu. Din pacate, acel tanar chiar are foarte mare nevoie de ei, pentru ca familia sa are mari probleme financiare si el trebuie sa faca fizioterapie. Eu i-am dat niste bani din partea mea, dar nu sunt de ajuns. El nu are nici macar un carucior cu rotile in care sa se deplaseze pana la centrul de fizioterapie. E un caz dramatic, mai ales ca toti oamenii le-au inselat asteptarile. Incepand de la administratorul de bloc, care le incarca factura la intretinere, pana la vecinul care l-a accidentat, iar acum si donatia asta care se lasa asteptata."

In 2007, Piedone era sa o pateasca din cauza inmatricularii unui Cadillac. El a fost cercetat pentru uz de fals si risca 3 ani de inchisoare pentru ca, in momentul in care s-a dus sa inmatriculeze masina, el prezentase un buletin de Bucuresti expirat. Piedone isi facuse un alt buletin, de Arges, pentru a lua mai usor carnetul de sofer de la politistii spagari din Pitesti.

Cristian Popescu Piedone este un colectionar de masini de epoca, fabricate in anii '60-'70. Conform declaratiei de avere din 2015, Piedone are un Oldsmobile din 1959 (model ce se poate cumpara cu peturi intre 25.000 si 60.000 de euro pe piata second-hand), trei modele de Cadillac, din 1968, 1973 si 1974 (ce pot fi achizitionate cu 2.500-35.000 de euro, in functie de starea masinii), dar si un Mercedes din 1966 (7.000-50.000de euro). Daca e sa facem un pret mediu pentru fiecare model detinut de Piedone, valoarea masinilor pe care acesta le are in garaj depaseste mult 100.000 de euro. Cu toate acestea, Piedone a sustinut in presa ca lua caroseriiile masinilor cu doar cateva sute de euro, dupa care le restaura, iar pretul total ajungea la cateva mii de euro.