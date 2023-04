ChatGPT: Inteligența artificială a decus cum arată cel mai bun prim 11 din istoria fotbalului!

Dacă până acum publicațiile internaționale sau analiștii sportivi erau cei care dădeau ora exactă în ceea ce privește fotbalul, acum, inteligența artificială este cea care a alcătuit cel mai bun prim 11 din istoria acestui sport.

ChatGPT, chat-ul bazat pe inteligența artificială și învățare automată, a făcut o analiză asupra fotbalului și a alcătuit cel mai bun prim 11 din istorie.

Deși formula este cu 4 fundași, marea majoritate a jucătorilor au valențe mai degrabă ofensive, mai ales la partea de mijlocași.

În poartă, ChatGPT l-a ales pe Lev Yashin, iar compartimentul defensiv este compus din Paolo Maldini, Franz Beckenbauer, Bobby Moore și Cafu.

Linia de mijloc este una ultra-defensivă, iar aici îi regăsim pe Diego Maradona, Michel Platini și Johan Cruyff.

Atacantul este unul galactic, iar aici îi avem pe Lionel Messi, Pele și Cristiano Ronaldo.

De asemenea, inteligența artificială l-a desemnat pe Sir Alex Ferguson drept cel mai bun antrenor din toate timpurile, într-un top al celor mai buni 10 tehnicieni.

Podiumul este completat de Pep Guardiola, actualul antrenor al celor de la Manchester City și Jose Mourinho.

Mai mult decât atât, ChatGPT a alcătuit și un top al celor mai buni 10 fotbaliști ai secolului 21, un clasament unde Lionel Messi conduce, urmat de Cristiano Ronaldo și Andres Iniesta.

Nu în ultimul rând, aceeași aplicație a făcut și un clasament al celor mai fierbinți derby-uri din fotbal.

Aici, duelul „El Clasico", cel dintre Real Madrid și Barcelona este câștigător, urmat de „The Old Firm" (Celtic vs. Rangers) și „Derby della Madonnina" (AC Milan vs. Inter).

