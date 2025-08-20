Noua cortină de fier a Europei. Lituania planifică o „linie de apărare" de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus: câmpuri minate, poduri capcană și zăbrele antitanc
Postat la: 20.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Lituania anunță un nou proiect strategic de apărare națională și regională: o zonă-tampon de securitate, lată de până la 50 de kilometri, ce va brăzda întreaga frontieră estică a țării, în vecinătatea directă a Rusiei și Belarusului. Noua infrastructură defensivă - formată din tranșee antitanc, mine, poduri pregătite pentru a fi distruse la nevoie și obstacole antiblindate - reflectă o schimbare de paradigmă în arhitectura de securitate a flancului estic al NATO.
Ideea unei linii defensive comune nu aparține doar Lituaniei. Estonia, Letonia și Polonia sunt parte din același efort regional, cunoscut în termeni operativi sub numele de „Linia de Apărare Baltică" - un proiect de peste 1.500 km în total, gândit să îngreuneze eventuale atacuri terestre dinspre Kaliningrad și Belarus. Toate cele patru state implicate au solicitat finanțare europeană pentru execuția lucrărilor, estimate la zeci de miliarde de euro.
Conform planurilor comunicate de Ministerul Apărării din Lituania, „centura de apărare" va avea trei straturi distincte. Primul strat, cel mai apropiat de frontieră, va cuprinde șanțuri antitanc, valuri de pământ, câmpuri minate și obstacole de tip „dragon's teeth" - piramide de beton menite să blocheze vehiculele blindate. Al doilea și al treilea strat vor include poziții de luptă fortificate pentru infanterie, poduri capcană pregătite cu explozibil și zone controlate pentru ambuscade.
Apărarea este gândită să protejeze, printre altele, și capitala Vilnius, aflată la doar 30 km de granița cu Belarus - o distanță critică, imposibil de ignorat în orice scenariu militar realist.
Lituania dispune în prezent de aproximativ 23.000 de militari profesioniști și peste 100.000 de rezerviști. Bugetul pentru apărare a fost majorat spectaculos, atingând 5,5% din PIB - cel mai ridicat nivel din rândul statelor membre NATO, depășind chiar și Polonia.
În paralel, țara și-a reînnoit arsenalul: 85.000 de mine antitanc achiziționate cu 50 de milioane de euro, 44 de tancuri Leopard 2A8 cumpărate din Germania, rachete antitanc israeliene Spike LR2 în valoare de 6 milioane de euro, plus muniție standard NATO de calibrul 155 mm. Mai recent, Vilnius a anunțat ieșirea din Convenția de la Ottawa, ceea ce va permite și utilizarea minelor antipersonal.
Strategii militari de la Vilnius subliniază că scopul acestor măsuri nu este de a împiedica complet o invazie rusă, ci de a încetini înaintarea și de a canaliza trupele inamice spre zone favorabile contraatacului NATO. În plus, Lituania a început defrișări controlate în apropierea arterelor rutiere, urmărind crearea de capcane naturale pentru blindate.
Raportările recente din partea comandamentelor NATO confirmă o preocupare crescândă față de regiunea Suwalki - un coridor îngust între Lituania și Polonia, considerat „călcâiul lui Ahile" al apărării baltice. Dacă acest culoar ar fi capturat, cele trei state baltice ar fi izolate complet de restul Alianței.
Generalul Carsten Breuer, șeful armatei germane, avertiza în iunie că Rusia ar putea lansa o ofensivă împotriva NATO până în 2029 - dacă nu mai devreme. „Trebuie să fim pregătiți să luptăm chiar și în noaptea aceasta", spunea Breuer într-un interviu acordat BBC. Potrivit acestuia, Rusia produce anual peste 1.500 de tancuri și milioane de proiectile de artilerie, iar o parte semnificativă a acestora nu sunt folosite în Ucraina, ci rămân în stoc.
Un raport recent al serviciului de informații letone SAB arată că Moscova pregătește sabotaje și operațiuni speciale în interiorul Europei, în anticiparea unei eventuale confruntări cu NATO. Un conflict înghețat în Ucraina ar oferi Rusiei oportunitatea de a-și muta o parte din trupele combatante mai aproape de flancul nord-estic al Alianței.
Îngrijorări similare au fost exprimate și în Danemarca, unde serviciile de informații estimează o posibilă agresiune rusă asupra unui stat NATO în intervalul de 3-5 ani, tocmai pentru a testa soliditatea articolului 5.
În pofida eforturilor, simulările NATO de anul trecut au sugerat că forțele lituaniene nu pot face față singure unei invazii rusești. Armarea Alianței ar rămâne esențială într-un astfel de scenariu.
Pe acest fond tensionat, ultimele atacuri rusești din Ucraina - inclusiv lovituri nocturne cu drone asupra regiunii Sumî și infrastructurii energetice din Odesa - reamintesc că, dincolo de granițe, conflictul este încă o realitate sângeroasă, cu civili răniți, copii spitalizați și cartiere întregi distruse în somn.
În acest context, „linia de apărare baltică" nu este doar un proiect de infrastructură militară, ci un semnal clar: Europa se pregătește pentru ce e mai rău, sperând încă la ce e mai bine.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Planul Israelului pentru împiedicarea formării unui stat palestinian. Avertismentele ONG-urilor anti-colonizare
Israelul a aprobat miercuri un proiect cheie de construire a 3.400 de locuinte in Cisiordania ocupata, un plan care, pot ...
-
Garanțiile care ar asigura liniștea Ucrainei. Ce a cerut Zelenski și ce oferă liderii europeni. O parte din propuneri, inacceptabile pentru Rusia
În timp ce Washingtonul, Kievul și Moscova tatoneaza terenul unei posibile intalniri trilaterale de pace, dilema g ...
-
Israelul pregătește preluarea Gaza City - Au fost mobilizați zeci de mii de rezerviști
Aproximativ 60.000 de rezerviști israelieni urmau sa primeasca ordine de chemare in lupta, pe care armata le va emite in ...
-
Kim Jong Un se pregătește de un război nuclear cu SUA și Coreea de Sud: amenințări pentru americani
Președintele din Coreea de Nord, Kim Jong Un, le-a solicitat subalternilor „extinderea rapida" a capacitaților nuc ...
-
Întâlnirea tensionată dintre Putin și Zelenzki ar putea avea loc chiar lângă România. Președintele rus ar fi accepat întâlnirea cu omologul ucrainean
Conform informațiilor Reuters, citate de Ukrainska Pravda, o intalnire intre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar put ...
-
Intalnirea Trump-Zelenski-UE: Concluziile și momentele importante după negocierile de la Casa Albă. Ce urmează?
Volodimir Zelenski, șapte lideri europeni și Donald Trump au discutat luni, timp de mai multe ore, despre soarta Ucraine ...
-
Rușii au pus steagul Americii pe transportorul blindat care atacă trupele ucrainene, în Zaporojia: „Se consideră deja aliați"
Russia Today a publicat imagini in care se vede cum steagul Statelor Unite ar fi fost montat alaturi de steagul Rusiei p ...
-
Alertă diplomatică: Ambasadorii țărilor UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului ruso-american din Alaska
Alerta diplomatica in UE dupa summit-ul SUA - Rusia privind pacea din Ucraina. Ambasadorii țarilor UE s-au reunit de urg ...
-
Fostul președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen: „1-0 pentru Putin. Nu există nicio pace"
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamagit de rezultat ...
-
Pacea depinde exclusiv de Zelenski, avertizează Trump: „Un summit de nota 10"
Un acord de incheiere a razboiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țarile eur ...
-
Trump și Putin au spus concluziile, în urma discuțiilor tete-a-tete: „S-a convenit asupra multor puncte"
Nimeni nu știe cu adevarat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin in cadrul summitului lor de aproape ...
-
Serghei Lavrov a sosit în Alaska îmbrăcat într-un pulover pe care scrie URSS: "Ştim că avem argumente, o poziţie clară şi inteligibilă"
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a sosit in Anchorage, Alaska, cu cateva ore inainte de inceperea summitului di ...
-
Putin pregătește un test cu racheta cu capacitate nucleară Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător"
Vladimir Putin se pregatește sa testeze o noua racheta de croaziera cu capacitate nucleara inainte de intalnirea sa cu D ...
-
Rușii și americanii discută pentru o Palestină în Ucraina
Rusia și SUA discuta controlul Moscovei asupra teritoriilor pierdute de Ucraina, dupa modelul Cisiordaniei, parte a Pale ...
-
Ce teritorii ar urma să schimbe Rusia cu Ucraina după Summitul Trump-Putin din Alaska
Donald Trump a anuntat ca discutiile sale cu Vladimir Putin de pe 15 august din Alaska, pentru a rezolva razboiul din Uc ...
-
Viktor Orban proclamă victoria Rusiei în Ucraina, înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump. Ce le reproșează europenilor
Viktor Orbán a declarat ca Rusia a caștigat razboiul din Ucraina, in timp ce ucrainenii l-au pierdut, și a critic ...
-
Liderii Europei, scrisoare comună către Donald Trump: Viktor Orban a refuzat să semneze documentul
Liderii Uniunii Europene au emis marți dimineața o declarație prin care fac apel la președintele SUA, Donald Trump, sa a ...
-
Trump declară stare de urgență în Washington DC și anunță trimiterea Gărzii Naționale: "Orașul a fost cucerit de bande violente și criminali însetați de sânge"
Președintele american Donald Trump anunța, intr-o conferința de presa, ca va trimite Garda Naționala in Washington DC, p ...
-
Rusia recunoaște că a continuat dezvoltarea rachetelor nucleare de rază mică și intermediară în timp ce acestea erau interzise
Federația Rusa a continuat dezvoltarea de rachete nucleare de raza mica și intermediara in timpul moratoriului semnat de ...
-
Taman Rusia denunță planul Israelului de ocupare a orașului Gaza: Catastrofă umanitară în față
Rusia a condamnat sambata planul Israelului de a prelua controlul asupra orasului Gaza, afirmand ca o astfel de miscare ...
-
Semnificația istorică a locului ales de Trump pentru întâlnirea cu Putin: Afacerea a fost intermediată de un român
Donald Trump a stabilit marea intalnire cu Vladimir Putin pe data 15 august, in Alaska. Deși pare un loc ciudat, decizia ...
-
Vladimir Putin si cu Donald Trump și-au împărtit deja Ucraina dezvaluie Wall Street Journal
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este pregatit sa negocieze dur cu Donald Trump și va merge cu cereri maxim ...
-
Donald Trump manipuleaza si piata aurului după cea bursiera si criptomonede: Prețul a explodat la un maxim istoric după ultima decizie a presedintelui SUA
Prețul aurului a crescut semnificativ dupa ce președintele american Donald Trump a decis sa impuna tarife vamale de 39% ...
-
Turcia face un joc extrem de periculos, în timp ce Trump amenință cu sancțiuni privind comerțul cu Rusia
Ankara incearca sa evite amenințarea președintelui Donald Trump cu sancțiuni impotriva țarilor care fac comerț cu Rusia. ...
-
Rusia se implică în conflictul care ar putea aprinde butoiul cu pulbere din Balcani: Este în joc existența Bosniei și Herțegovinei
Federația Rusa a reacționat la demiterea lui Milorad Dodik din funcția de președinte al Republicii Srpska afirmand ca ve ...
-
Moscow Times: Rachetele nucleare rusești sunt direcționate spre Europa
Rusia rupe tacerea și intoarce rachetele spre Europa. Kremlinul renunța oficial la moratoriul privind desfașurarea rache ...
-
Cum încet, încet administrația Trump ia o turnură orwelliană ANALIZĂ CNN
La prima vedere, ordinul executiv semnat de președintele Donald Trump in luna martie parea un apel solemn la protejarea ...
-
Donald Trump dezvăluie cifrele reale ale soldaților pierduți de la începutul anului de Rusia și Ucraina
Donald Trump a declarat vineri ca, potrivit datelor americane, Rusia a pierdut de la inceputul anului peste 112.000 de s ...
-
Vladimir Putin a anunțat intrarea în serviciu celei mai noi rachete hipersonice pe care Kremlinul o deține
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin a anunțat vineri ca Rusia a lansat producția celei mai noi rachete hipersonice ale ...
-
Situația devine tensionată: Donald Trump trimite două submarine nucleare în apropierea Rusiei, după amenințările lui Medvedev
Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat armatei SUA sa pozitioneze doua submarine nucleare in a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu