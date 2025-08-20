Câte găini ai voie să crești în curte. Legea prevede un număr maxim de păsări pe gospodărie și reguli stricte pentru cotețe
Postat la: 20.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Gospodăriile neracordate la apă curentă sau canalizare au voie să crească un număr limitat de animale sau păsări. Este realitatea greu de trăit pentru mulţi dintre oamenii din mediul rural, care spun că nu este normal ca statul să impună o astfel de limită.
De cealaltă parte, medicii veterinari spun că aceste facilităţi sunt absolut necesare pentru o bună creştere a găinilor, porcilor, oilor, vacilor și a altor animale domestice. „La țară nu ai cum să nu crești. N-ai cum, așa am crescut, am moștenit."
Este răspunsul gospodarilor când au fost întrebaţi dacă pot renunţa la animalele de curte. Conform normelor de igienă și sănătate publică, o gospodărie în care nu este asigurat sistemul de apă curentă şi canalizare, poate creşte maximum 6 animale în total total ovine, fie că vorbim de caprine, porcine, bovine sau cabaline și cel mult 50 de păsări.
Oamenii spun că acest lucru nu e normal, iar autorităţile nu ar trebui să ţină cont de numărul de animale din curtea gospodarilor. Mai ales că, aceştia acuză autorităţile locale pentru lipsurile privind apa curenta şi canalizarea.
În satul mehedințean Jidoștița, spre exemplu, nu există deloc sistem centralizat de apă și canalizare, iar oamenii s-au conformat: acum cresc doar strictul necesar pentru familie.
La doar 20 de kilometri de municipiul Botoșani, în comuna Blândești, traiul de zi cu zi se desfășoară sub semnul lipsei acute de apă. Şi aici, mulți săteni au renunțat să mai crească animale, iar pentru cele pe care le au, fac eforturi uriaşe.
Măsura, menită să prevină probleme sanitare și de mediu, se dovedește imposibil de respectat acolo unde oamenii abia reușesc să-și asigure apa pentru ei înșiși. Chiar şi aşa, medicii veterinari spun că proprietarii sunt obligaţi să asigure apă la discreţie, iar acest lucru se verifică prin controale periodice.
Ordinul nr. 119/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014, reglementează normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
În gospodăriile fără racordare la utilități (apă și canalizare centrală), se admit până la 50 de păsări, cu condiția ca adăposturile să fie amplasate la minimum 10 m față de locuința vecinului și să respecte măsuri de biosecuritate.
Situația e similară și pentru gospodăriile cu utilități, cu aceleași limite de distanță și obligații de igienă.
Distanțele minime de protecție sanitară între locuințe și spațiile destinate creșterii animalelor, în cazul fermelor:
- Ferme mici de păsări (51-100 de capete): 50 m față de zone locuite.
- Ferme/păsări între 101-5.000 capete: 500 m.
- Crescătorii industriale (peste 5.000 de capete): 1.000 m.
- Adăposturi comunitare pentru animale (și adăposturi de sine stătătoare): 100 m față de zone locuite.
