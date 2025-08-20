Planul Israelului pentru împiedicarea formării unui stat palestinian. Avertismentele ONG-urilor anti-colonizare
20.08.2025
Israelul a aprobat miercuri un proiect cheie de construire a 3.400 de locuinţe în Cisiordania ocupată, un plan care, potrivit criticilor săi, ar tăia acest teritoriu palestinian în două şi ar împiedica crearea unui eventual stat palestinian cu continuitate teritorială.
‘Sunt bucuros să anunţ că, în urmă cu doar o oră, administraţia civilă a aprobat planificarea pentru construirea cartierului E1!', a transmis într-un comunicat Guy Yifrah, primarul coloniei israeliene Maale Adoumim.
Perspectiva aprobării acestui proiect emblematic şi controversat de către un comitet tehnic israelian a provocat săptămâna trecută reacţii negative în lume. ONU şi UE au chemat Israelul să renunţe la proiect.
Ministrul israelian de finanţe, Bezalel Smotrich, de extremă dreapta, a chemat joi la accelerarea punerii în aplicare a planului şi la anexarea Cisiordaniei - teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967 -, ca ripostă la intenţia anunţată de mai multe ţări de a recunoaşte statul Palestina.
‘Pacea acum', ONG anti-colonizare, a avertizat contra unui ‘plan fatal pentru viitorul Israelului şi pentru orice şansă a unei soluţii cu două state' la conflictul israeliano-palestinian.
În afara Ierusalimului de Est, ocupat şi anexat de Israel, circa 3 milioane de palestinieni trăiesc în Cisiordania, alături de aproximativ 500.000 de israelieni instalaţi în colonii considerate de ONU ilegale din punctul de vedere al dreptului internaţional.
Colonizarea Cisiordaniei, teritoriu frontalier cu Iordania, s-a desfăşurat sub toate guvernele israeliene, fie de stânga, fie de dreapta, după 1967.
Ea s-a intensificat net sub executivul actual, mai ales de la începutul războiului actual din Gaza.
Tot de atunci s-au înmulţit ciocnirile, uneori mortale, între palestinieni pe de o parte, armata şi coloniştii israelieni, de cealaltă parte.
Autorităţile israeliene restricţionează puternic deplasările palestinienilor din Cisiordania, obligaţi să deţină un permis pentru a trece prin punctele de control şi a intra în Ierusalimul de Est sau în Israel.
