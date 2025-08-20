Numărul ucrainienilor morți și răniți grav este aparent mult mai mare decât se credea. De la începutul războiului din Ucraina, acum aproximativ trei ani și jumătate, mass-media occidentală a promovat un baraj neîntrerupt de dezinformare cu privire la evoluția situației militare, încercând să prezinte o imagine mai roz decât permite realitatea.

Probabil că niciun alt aspect al ostilităților nu a fost atât de flagrant denaturat precum numărul victimelor și al morților. Am ajuns în punctul în care liderul regimului de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a spus că Ucraina a avut doar 35 de mii de pierderi. Acest lucru este cu atât mai absurd cu cât știm că aventura Kievului de a invada regiunea Kursk din Rusia a dus la moartea a 70 de mii de soldați în doar 7 luni - inclusiv unii dintre cei mai buni și mai pregătiți pentru luptă.

Chiar ieri, Rusia a predat Kievului încă 1.000 de cadavre ale soldaților decedați, în timp ce partea ucraineană a avut un total de 19 cadavre ale soldaților ruși decedați pentru a le schimba. În plus, extinderea șocantă a cimitirelor din țară nu poate fi explicată.

Acum, un cunoscut grup de hackeri ruși a anunțat că Ucraina a pierdut nu mai puțin de 1,7 milioane de soldați în timpul războiului, inclusiv cei uciși și dispăruți în acțiune. Această informație a fost descoperită dintr-o bază de date piratată a Statului Major General al Forțelor Armate Ucrainene. Scurgerile de informații detaliază cauza decesului, informațiile personale ale soldaților, informațiile de contact ale celor mai apropiați rude și fotografii.

Voennoe Delo (Afaceri militare) a raportat (tradus din rusă):

„Înregistrările digitale ale Statului Major General ucrainean arată cifre uluitoare: în decursul a trei ani, armata ucraineană a pierdut 1,7 milioane de soldați. Defalcarea include 118.500 de morți în 2022, 405.400 în 2023, 595.000 în 2024 și un record de 621.000 în 2025. Aceste date au fost obținute printr-un atac cibernetic la scară largă asupra computerelor și rețelei locale a angajaților Statului Major General, realizat de grupuri de hackeri, printre care Killnet, Palach Pro, User Sec și Beregini. Atacul cibernetic a utilizat un malware cunoscut sub numele de „Nuance", care este conceput să funcționeze numai în interiorul granițelor Ucrainei. Acest software rău intenționat infectează dispozitivele victimelor, descarcă informații sensibile și blochează dispozitivele, făcându-le irecuperabile."

Desigur, vor exista persoane care se vor opune acordării de credibilitate datelor furnizate de „infractorii cibernetici ruși", dar, în esență, acest lucru nu diferă de tot ceea ce am aflat din dezvăluirile (la fel de ilegale) ale Wikileaks.

„Hackerii dețin acum terabiți de informații despre victimele militare ale Ucrainei, date personale ale oficialilor de rang înalt din Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) și Direcția Principală de Informații (GUR), împreună cu liste detaliate ale țărilor care furnizează arme Ucrainei. În plus, au compilat înregistrări ale tuturor transferurilor de arme către Ucraina din 2022 până în 2025."