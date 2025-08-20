Cât cresc impozitele pe locuințe. Vicepremierul Tanczos Barna detaliază măsura inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale al Guvernului Bolojan

Guvernul intenționează să crească impozitele la locuințe cu peste 50%, însă procentul final nu a fost stabilit până miercuri, 20 august, spune vicepremierul Tanczos Barna. Cifra discutată în prezent în coaliție vizează o creștere cu până la 70% a impozitului pe locuințe, astfel încât autoritățile locale să devină independente financiar.

Creșterea impozitului pe locuință, inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale care urmează a fi adoptat de Guvernul Bolojan, ar urma să scadă cheltuielile statului pentru bugetele pe roșu la nivel local.

„Momentan, vorbim de un procent de 60-70%. E o discuție pe care o poartă România cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei Europene, dar și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui. În foarte multe situații, unitatea administrativ-teritorială (UAT), primăria, se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii", a spus vicepremierul Tanczos Barna la Digi24.

Majorarea considerată „necesară" de vicepremier are ca scop consolidarea bugetelor locale, „pentru ca primăriile să devină independente financiar și să asigure resursele pentru proiectele de dezvoltare", spune Barna.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, 27 iunie, măsurile care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, mărind impozitele persoanelor fizice pe proprietate, case-terenuri, alături de controversatul impozit pe dividende.

Guvernul Bolojan plănuiește să finalizeze măsurile din al doilea pachet până la finalul lunii august și să le adopte prin asumarea răspunderii în Parlament.