China lansează pe piață un robot umanoid la prețul unei mașini second-hand. Ce poți face cu el?
Postat la: 20.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Humanoizii nu mai aparțin doar literaturii SF. După ce Tesla și Figure AI au atras atenția cu modelele lor futuriste, compania chineză Unitree Robotics, cunoscută pentru roboții săi patrupezi, a lansat pe piață un nou produs care a stârnit vâlvă. Este vorba despre robotul umanoid Unitree R1, disponibil pentru mai puțin de 6.000 de dolari.
Prețul este revoluționar. Până acum, prețul mediu al roboților umanoizi se ridica la zeci sau chiar sute de mii de dolari, ceea ce îi făcea accesibili doar pentru institute de cercetare de top sau corporații mari. Cu R1, Unitree aduce robotica umanoidă la îndemâna universităților, startup-urilor și chiar a pasionaților dispuși să experimenteze cu o astfel de tehnologie în propriul laborator sau spațiu de lucru.
Unitree R1 are aproximativ 1,2 metri înălțime și cântărește 25 de kilograme, dimensiuni comparabile cu ale unei valize încărcate. Dispune de 24-26 grade de libertate, adică articulații ce îi permit să se aplece, să se rotească și să se miște într-un mod apropiat de cel al oamenilor. Demonstrațiile companiei arată că R1 poate merge, se poate apleca, face cu mâna, lovi cu piciorul pentru a-și menține echilibrul și chiar executa mișcări acrobatice precum roata.
Robotul este echipat cu un set complex de senzori: camere 3D pentru percepția vizuală, microfoane pentru localizarea sunetelor și conexiuni wireless pentru a interacționa cu alte dispozitive. Unitatea de procesare integrată poate analiza simultan ceea ce „vede" și ceea ce „aude", iar performanța poate fi extinsă cu un computer Nvidia Jetson Orin, un „turbo" care îl face capabil să ruleze aplicații complexe, de la recunoaștere avansată de imagini până la simulări grafice în timp real.
Autonomia bateriei este de aproximativ o oră, dar sistemul de înlocuire rapidă permite schimbarea imediată a acumulatorului, ceea ce îl face suficient de flexibil pentru sesiuni de testare sau demonstrații.
Deși partea hardware este impresionantă, provocarea majoră rămâne software-ul. În prezent, multe dintre mișcările prezentate de R1 și de alți roboți umanoizi sunt preprogramate sau realizate prin control de la distanță. Obiectivul cercetătorilor este ca acești roboți să învețe să se adapteze singuri, să își mențină echilibrul pe terenuri neregulate sau să îndeplinească sarcini delicate, precum manipularea obiectelor fragile.
Întrebarea esențială este de ce am avea nevoie de roboți cu formă umană și nu de mașini specializate. Argumentul principal ține de acceptarea socială și de compatibilitatea cu mediile deja construite pentru oameni. Un robot cu două brațe, două picioare și o „față" poate fi mai ușor de înțeles și de acceptat în spitale, centre pentru vârstnici, hoteluri sau spații publice. În plus, un robot umanoid poate folosi uși, scări și unelte existente, fără ca infrastructura să fie modificată.
Totuși, există compromisuri. Roboții cu roți sunt mai rapizi și mai eficienți energetic, iar brațele industriale specializate sunt mai precise și mai puternice. Humanoizii oferă, în schimb, versatilitate și familiaritate.
Humanoizii precum Unitree R1 nu sunt încă „roboții care vor schimba totul". E cert că Unitree R1 nu promite să schimbe lumea peste noapte. Însă, prin reducerea costurilor, face posibil ca o gamă mult mai largă de actori, de la universități mici până la artiști și creatori independenți, să experimenteze cu roboți umanoizi.
De la cercetări în echilibru și dexteritate, până la spectacole artistice și prototipuri pentru asistență socială, aplicațiile posibile sunt vaste. R1 devine astfel nu doar un robot, ci și o platformă de experimentare pentru o nouă generație de inovații.
