Tinerii s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului, pe A1: Detalii șocante după tragedia de pe autostrada de lângă București

Tragedia de pe Autostrada A1, acolo unde un TIR a spulberat doi oameni, scoate la suprafață o poveste de iubire neîmpărtășită. Doi adolescenți, îndrăgostiți nebunește, s-au aruncat îmbrățișați în fața mastodontului, care a strivit iubirea lor pentru totdeauna.

Fata de 14 ani și băiatul de 15 ani și-au găsit sfârșitul pe Autostrada București-Pitesti. Cei doi erau pietoni.

Potrivit România TV, cei doi aveau 15 și 14 ani și se iubeau, însă familiile lor nu erau de acord, motiv pentru care au recurs la acest gest necugetat. Giorgiana i-ar fi spus tatălui ei în dimineața tragediei că îl iubește foarte mult, fiind ultimele cuvinte înainte să-și pună capăt zilelor împreună cu iubitul ei.

Marți, circulația a fost restricționată, valorile de trafic fiind ridicate pe sensul spre Pitești. Șoferul TIR-ului le-a spus polițiștilor că cei doi tineri s-au aruncat îmbrățișați sub roți. Polițiștii ajunși imediat la fața locului l-au testat pe șoferul autocamionului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Tragedia s-a petrecut pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici.

"Din primele informații, cei doi erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroșați de un autotren. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr și o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora", a transmis ISU Giurgiu.