O femeie a făcut senzație la fotografia din arest, după ce s-a răzbunat pe fostul iubit - povestea 'dulcii' răzbunări

O femeie din Kentucky a distrus mașina fostului ei iubit punând sare în rezervorul de benzină și umplând sistemul de aer condiționat cu sclipici, apoi a afișat un zâmbet ucigător în fotografia ei glamour de la poliție.

Stephanie Carlquist, în vârstă de 31 de ani și însărcinată, și-a descărcat furia asupra mașinii fostului ei iubit după ce s-a certat cu el la începutul lunii trecute, au declarat polițiștii.

Printre faptele sale de răzbunare, femeia a turnat de sare în rezervorul de combustibil al vehiculului, a introdus sclipici în gura de aerisire a aerului condiționat, a tăiat un pneu, a spart parbrizul, a distrus oglinda retrovizoare și a distrus ecranul radioului, a declarat poliția, potrivit nypost.com.

Fostul ei iubit a declarat poliției că ea îi tăiase cauciucul în timpul unei certuri anterioare, pe 6 iulie, dar că restul pagubelor le-a provocat pe 15 iulie.

Rezultatele au fost atât de grave încât mașina a fost declarată distrusă total. Presupusa femeie-uragan a răzbunării a provocat pagube estimate la 12.464,96 dolari.

Polițiștii au declarat că Carlquist a recunoscut ce a făcut mașinii șoferului camionului de remorcare care a transportat-o și a sunat-o pe mama victimei pentru a-i spune ce s-a întâmplat.

Puțin timp mai târziu, Carlquist i-ar fi trimis un mesaj fostului ei iubit pe Instagram și și-ar fi cerut scuze, explicând că era stresată din cauza sarcinii.

În timpul interogatoriului poliției, Carlquist ar fi recunoscut că a spart parbrizul și a pus sclipici în gurile de aerisire, dar a susținut că restul daunelor s-au produs din cauza faptului că mașina nu era îngrijită și nu avea uleiul schimbat.

Ea a fost arestată și a zâmbit larg în fotografia de identificare înainte de a fi înregistrată pentru infracțiunea de vandalism la Centrul de detenție din Madison County, în locul unei cauțiuni de 12.000 de dolari.