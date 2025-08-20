Israelul pregătește preluarea Gaza City - Au fost mobilizați zeci de mii de rezerviști
Postat la: 20.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Aproximativ 60.000 de rezerviști israelieni urmau să primească ordine de chemare în luptă, pe care armata le va emite începând de miercuri pentru o ofensivă împotriva Hamas în orașul Gaza, după ce ministrul Apărării, Israel Katz, a aprobat planurile armatei, potrivit unor surse din domeniul securității, notează Times of Israel.
Ordinele nu au fost imediate, iar rezerviștii ar fi anunțați cu cel puțin două săptămâni înainte de a fi nevoiți să se prezinte la datorie. Numărul rezerviștilor chemați se adaugă la zecile de mii de rezerviști care servesc în prezent în rezervă. În cazul în care ofensiva din orașul Gaza va continua, aproximativ 130.000 de israelieni urmează să fie în rezervă în timpul operațiunii. Nu se așteaptă ca toți rezerviștii să participe la operațiunea de capturare a orașului Gaza, deoarece unii vor înlocui trupele armatei permanente pe alte fronturi.
Ordinele urmau să fie emise după ce biroul lui Katz a declarat că acesta s-a întâlnit marți cu șeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, cu alți ofițeri superiori și cu reprezentanți ai Shin Bet pentru a aproba planurile armatei pentru capturarea orașului Gaza. Ofensiva din orașul Gaza - aprobată de Katz - a fost supranumită „Carele lui Ghedeon B", în urma unei operațiuni anterioare cu același nume, în care IDF a preluat 75% din teritoriul Fâșiei, în încercarea de a presa Hamas să încheie un acord de luare de ostatici.
O sursă din domeniul securității a declarat că Katz a lăudat planul și pregătirile IDF în timpul întâlnirii, care a avut loc după ce guvernul a instruit armata să cucerească orașul Gaza. Pe lângă chemarea rezerviștilor, Katz a aprobat și „pregătirile umanitare" pentru aproximativ un milion de civili palestinieni care urmează să fie strămutați din orașul Gaza în sudul Fâșiei. Potrivit oficialilor israelieni, planurile IDF de a captura orașul Gaza implică mai întâi construirea de infrastructură umanitară în sudul Gazei, inclusiv permiterea introducerii de corturi și echipamente pentru adăposturi în Fâșie în ultimele zile.
IDF va emite apoi avertismente de evacuare pentru aproximativ un milion de palestinieni care locuiesc în orașul Gaza. Oficialii israelieni au declarat că palestinienii vor avea la dispoziție până pe 7 octombrie 2025 pentru a evacua orașul Gaza, care coincide cu a doua aniversare a atacului Hamas asupra Israelului. Ulterior, IDF își va lansa ofensiva terestră în orașul Gaza, inclusiv prin asedierea zonei pentru a ucide orice agenți Hamas rămași.
Întâlnirea și prezentarea planurilor armatei către Katz au loc în ciuda faptului că Hamas a declarat luni că a fost de acord cu o propunere crudă. Dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului cu ostatici, planurile de capturare a orașului Gaza vor fi probabil anulate.
Deși prim-ministrul Benjamin Netanyahu a părut să respingă acceptarea ofertei de către Hamas, după ce a trecut de la insistența asupra unei eliberări treptate a ostaticilor și a unui acord de încetare a focului la eliberarea tuturor captivilor dintr-o dată, surse au declarat marți că Ierusalimul revizuiește propunerea.
Grupurile teroriste din Fâșia Gaza dețin 50 de ostatici, inclusiv 49 dintre cei 251 răpiți de teroriștii conduși de Hamas pe 7 octombrie 2023. Printre aceștia se numără cadavrele a cel puțin 28 de persoane confirmate de IDF. Se crede că douăzeci sunt în viață și există îngrijorări serioase cu privire la bunăstarea altor doi, au declarat oficiali israelieni. Hamas deține, de asemenea, cadavrul unui soldat IDF ucis în Gaza în 2014.
