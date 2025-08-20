Atac armat în centrul Capitalei: Un bărbat a tras șase gloanțe, poliția e în alertă / Autorul a fost prins și este audiat

Un incident șocant, care a provocat panică, s-a petrecut, miercuri dimineață, în centrul Capitalei. Polițiștii sunt în alertă. Un bărbat a tras 6 focuri de armă pe terasa unui club, iar gloanțele, care erau letale, au trecut prin prelată.

Totul s-a petrecut în doar câteva clipe, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit, precizează surse judiciare, care spun că este vorba despre un cetățean străin, ce a tras spre terasa la Fredoo.

Agresorul a aruncat apoi arma și a fugit de la locul faptei. Polițiștii încearcă acum să-l găsească și să afle ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem.

La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă.

Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona.

Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.